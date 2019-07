von Christiane Keutner

Wie unglaublich facettenreich das Thema Mittelalter sein kann, bewiesen die Kinder der Grundschule Bermatingen bei ihrer klassenübergreifenden Projektwoche.

Nur ein Spiel mit selbstgebastelten „Waffen“: Noah (links) mit Schwert und Felix (rechts) mit Armbrust, mittendrin Sven. | Bild: Christiane Keutner

Sie bauten Burgen aus Pappe mit Kanonen aus Korken und Playmobilsoldaten, hüllten ihre zugeordneten Partner in entsprechend alte Gewänder und hielten sie mit neuzeitlichen Kameras fest, rührten auf Wanderungen entdeckte Wildkräuter zu Salben und Tinkturen, stellten selbst Farben aus Naturmaterialien her, um dann damit zu malen und alte Meister neu zu entdecken.

Sie zogen außerdem Kerzen, übten eine Art Hörspiel „Der Ritter ohne Socken“ mit mittelalterlicher Musik sowie ein Singspiel „Till Eugenspiegel“ ein, lernten, wie ehemals Feuer gemacht und gekocht wurde, was bei einer Führung auf der Burg Meersburg nochmals verdeutlicht wurde. In der Tonwerkstatt von Ulla Neumann stellten sie Schalen her und vergnügten sich bei Ritterspielen mit Bogenschießen und Wasserschlacht.

Einen Bären aus dem Mittelalter, das Wappenzeichen von Bermatingen, hatte Anne-Marie (rechts) gemalt und präsentiert es zusammen mit Paula. | Bild: Christiane Keutner

Eltern, Freunde und Geschwister bewunderten die Endergebnisse und das neu erworbene Wissen um alte Gebräuche. Spiel und Spaß bestimmten den Abschlusstag, bei dem das Singspiel aufgeführt wurde. „Ich war von dem tollen Chor ganz begeistert und besonders vom Till“, freute sich Ingrid Müller. Zum besonderen Flair trug der Seehaufen bei, der Zelt, Bänke und Kochkessel aufgestellt hatte und altes Handwerk demonstrierte.

Spielmann pfeift die Flöte

An der Wipp-Drehbank zeigte Rüdiger Wegener, wie man Rundhölzer beschnitzen kann, beispielsweise für Stuhlbeine. Die Vorlage für das Gerät stammt von einem alten Stuhlbeinmacher. Fasziniert bewunderten Kinder wie Erwachsene, wie der mittelalterliche Spielmann „Arno von der Biegenburg“ (Arno Kolitschus) aus Aulendorf auf unterschiedlichsten Flöten pfiff und der Harfe samtweiche Klänge entlockte.

Mara (links) und Laura spielen der dreijährigen Simona ein Ständchen auf der Querflöte. | Bild: Christiane Keutner

Auch mittelalterliche Literatur war gefragt: Ines Frei gab in der Schulbibliothek Bücher über Ritter, Burgen, Uniformen, Schatzsuche, Märchen und Erzählungen sowie DVDs und CDs aus. Eltern schauten währenddessen, wo ihre Kinder sich immer die Bücher ausleihen.

Das Ziel fest im Visier: Links Maxim, rechts Martin Lenz. | Bild: Christiane Keutner

Jung und Älter probierten sich in Bogen- und Armbrustschießen, die Bläserklasse spielte vor den Toren, was Rektorin Anja Weber zur begeisterten Aussage veranlasste: „Eine so gute Bläserklasse hatten wir schon lange nicht mehr!“