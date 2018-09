von SK

Bermatingen (jmh) Die Gemeinde ist mit den Städten Friedrichshafen, Markdorf und Überlingen sowie den Gemeinden Salem, Uhldingen-Mühlhofen und Sipplingen im „Interessenverband Bodenseegürtelbahn“ zusammengeschlossen. Einige Kommunen, zuletzt vor einer Woche Uhldingen-Mühlhofen, haben ihre entsprechenden Erklärungen bereits auf den Weg gebracht. In Markdorf fiel der Beschluss am 31. Juli, Markdorf beteiligt sich mit einem Anteil in Höhe von rund 102 000 Euro.

Bedenken im Rat

Ziel des Verbands ist die vollständige Elektrifizierung und Angebotsverbesserung auf dem Streckenabschnitt zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. Zur Gründung des Verbands sah man sich veranlasst, weil die Elektrifizierung des verbleibenden Streckenabschnittes nicht in den jüngst verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wurde, da vonseiten des Bundes eine zu geringe Nachfrage nach Schienenpersonenfernverkehr bestehe.

Gemeinderatsmitglied Karl Volz (CDU) äußerte in der Sitzung am Dienstagabend große Bedenken hinsichtlich etwaiger entstehenden Folgekosten. „Ich befürchte da ein kleines Stuttgart 21 auf uns zu zu kommen.“ Es stünde nirgendwo, dass man nicht auch bei den Baukosten zur Kasse gebeten würde, was seiner Ansicht nach Millionenkosten bedeuten könnte. Bürgermeister Martin Rupp widersprach dem vehement: „Wir haben immer noch die Hoheit über unsere eigenen Finanzen und bestimmen selber, an welchen Kosten wir uns beteiligen.“ Zudem seien die Baukosten eine Sache des Landes und des Bundes, betonte Rupp.

