Gelungener Auftakt zum Freundschaftstreffen der Narrenvereinigung Hegau Bodensee, anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Bärenzuft Bermatingen. Insgesamt 33 Gruppen nahmen an dem Nachtumzug teil und verwandelten das dorf in fröhliches und närrisches Tollhaus. Bis tief in die Nacht wurden auf den Straßen und in den Partyzelten ausgelassen gefeiert.

