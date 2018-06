von Christiane Keutner

Mit außergewöhnlichen Präsentationen und kreativen Ideen überzeugten die Grundschüler bei der Vorstellung ihrer Ergebnisse, die in den Projekttagen entstanden. Während einer Konferenz im Lehrerkollegium war die Idee aufgekommen, das Thema "Alles Müll – oder was?" in den Mittelpunkt zu stellen. Denn nicht alles ist Müll, was die Leute so wegwerfen. Das wurde in den vielen Beiträgen deutlich. Nachdem Schulchor und Bläserklasse im wahrsten und übertragenen Wortsinn auf die drei Stunden eingestimmt hatten, drängten sich die Besucher zuerst bei der Premiere zum Mini-Musical der Klasse 2b.

Gemeinsam wird der Müll weggeräumt – Szene aus dem Mini-Musical der Klasse 2b, das zum Ende der Projekttage aufgeführt wurde. | Bild: Christiane Keutner

Das Musical handelte von "Knorre Eichenherz", einem alten, stattlichen Baum, der wie seine hölzernen Kollegen gefällt werden soll, um Platz für eine Mülldeponie zu schaffen und neues Papier zu gewinnen. "Rotkäppchen" aber will das verhindern, denn auch ihre Großmutter entsorgt ihren Müll einfach im Wald. Die Schüler spielten mit solcher Vehemenz, dass die Zuschauer sich das Lachen nicht verkneifen konnten. Das ganze Stück war ohnehin von Witz durchsetzt, was das ernste Thema auf lockere Weise transportierte. Durch ihren Freund, den Wolf, macht "Rotkäppchen" Bekanntschaft mit der blauen, braunen und schwarzen Tonne und dem gelben Sack – Schüler, die plötzlich aus den großen Tonnen auftauchten klärten über Mülltrennung und Recycling auf. Am Ende räumen Müllmänner auf, Oma kapiert, dass man nichts mehr achtlos wegwerfen darf, und es wird kaum noch Müll produziert. So braucht es keine neue Deponie und Knorre Eichenherz und seine Freunde dürfen weiterleben.

Nur zwei Proben hatte die Klasse 1b, doch durch das geschickte Drehbuch merkten die Zuschauer davon nichts. In ihrem Werkstatt-Theater führten die jungen Akteure die Geschichte von "Herrn Kringel und der Müll" auf. "Herr Kringel" holte den vor seinem Haus abgeladenen Sperrmüll ins Haus. Doch es wurde soviel Müll, dass er schließlich unterm Regenschirm auf der Terrasse essen musste. Schließlich konnte er die Kinder und schließlich auch ihre Eltern fürs Recycling begeistern.

Müll vermeiden und Recycling war auch das Thema des Werkstatt-Theaters, das wie die anderen Aktionen immensen Anklang fand.

Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags war die Modenschau der dritten Klassen: Die Models flanierten in originellen Kleidern, Shirts und Hüten aus Plastik und Papier über den in der Aula aufgebauten Laufsteg, umrahmt von einer Traube begeisterter Zuschauer. Diese staunten auch nicht schlecht über die vielen Upcycling-Ideen, die die Kinder umgesetzt hatten: Mini-Gärten aus gebrauchten Plastikflaschen, Unterwasserwelten und Spielstädte aus Kartons, Korken, Zahnstochern und Bierdeckeln. "Ich bin begeistert, die waren echt fleißig. In Zukunft wid es weniger Müll zuhause geben und mehr damit gebastelt", sagte Birgit Tressel.

Die Exponate regten an, selbst Hand anzulegen. Von links: Hannah, 8, Nils, 10, und Sarah,7, bastelten mit Papierresten. | Bild: Christiane Keutner

"Mit riesigem Spaß und Engagement sind alle bei den Projekttagen dabei", freute sich Rektorin Anja Weber. Sie berichtete vom Ausflug auf den Müllerlebnispfad der Mülldeponie, kindgerechtem Upcycling, Themen wie Plastik im Meer und mehr: "Bei den Projektwochen herrscht immer eine tolle Stimmung, die Kinder sind hochmotiviert und zufrieden." Eine Herausforderung wird es nun auch für die Eltern und Geschwister zuhause sein: "Es ist jetzt ziemlich stressig für uns", sagt eine Mutter lachend zu dem Ergebnis der "Müll"-Projektwoche.

Die Projekttage Jährlich veranstaltet die Grundschule Bermatingen Projekttage zu einem bestimmten Thema. Dieses wird schon Wochen zuvor immer mal wieder im Unterricht behandelt. An den Projekttagen selbst setzen sich Kinder und Lehrer intensiv mit dem jeweiligen Thema auseinander, erarbeiten bestimmte Ziele, basteln oder studieren eine Vorführung ein. Zum Schluss wird alles präsentiert und aufgeführt. Dazu werden Familienangehörige, Freunde, Bekannte, ehemalige Schüler sowie sonstige Interessierte eingeladen. Im Rahmen der Präsentation mit Bewirtung durch den Elternbeirat erhält die Veranstaltung Schulfest-Charakter. (keu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein