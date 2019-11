von Christiane Keutner

Reges Treiben und eine voradventliche Atmosphäre kennzeichneten den Adventsbasar der Frauengemeinschaft Bermatingen-Ahausen im Pfarrheim. Tage zuvor hatten die Frauen gekranzt und konnten dabei aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben dieses Jahr viel Reisig und anderes Material bekommen“, freute sich Vorsitzende Karola Frick.

Ihr Meisterstück: Maria Knäple mit der „Krippe im Fass“. | Bild: Christiane Keutner

Flohmarkt war ein Renner

Ein Renner war wieder der Flohmarkt, der mit ausrangierten, aber besterhaltenen Dekorationsartikeln bestückt war – ganz im Sinne von Nachhaltigkeit. Gefragt waren aber auch Selbstgemachtes kulinarischer Art wie Linzertorte und Apfelbrot sowie variationsreiche Gestecke, Tür- und Tischkränze. Alle nutzten die Gelegenheit zur Kaffee- und Kuchenpause mit selbstgebackenen Köstlichkeiten. Wie Carisma Scharr und Kevin Kullmann aus Bermatingen. Die 27-Jährigen gehörten zu den jüngeren Interessierten. „Wir wollten mal durchstöbern, was die Damen vorbereitet haben und Kaffee trinken. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre hier“, sagten sie. Mit zwei Adventsgestecken verließen sie den Basar.

Krippenausstellung war ein Höhepunkt

Ein Dutzend Helferinnen war zugange. Besonderer Hingucker war die Krippenausstellung im Erdgeschoss: Maria Knäple aus Bermatingen zeigte dort ihre selbstgemachten Werke. Am 4. Dezember soll bekannt gegeben werden, an wen der Erlös des Basars in diesem Jahr gehen wird.