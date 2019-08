„Das ist schon was ganz Besonderes“, sagt Hans Fuchs, als er am Montagvormittag die SÜDKURIER-Lokalredaktion in Markdorf besucht. Damit meint der 81-jährige Bermatinger einen großen Pilz, den er am Sonntag in seinem Garten entdeckt hat. Der Pilz – Fuchs vermutet, dass es sich um einen Steinpilz handelt – hat in etwa die Größe eines Fußballs. Hans Fuchs wohnt direkt am Weinberg; an der Stelle, an der er den Pilz gefunden hat, sei er fast jeden Tag.

„Mir ist der Pilz allerdings nie aufgefallen, der muss extrem schnell gewachsen sein“, berichtet Fuchs, der sich nicht als Pilzkenner bezeichnen würde. In seiner Jugend habe er im Allgäu Pilze gesammelt, dass sei allerdings schon eine ganze Weile her, sagt er und lacht.

Da er nicht wusste, was er mit dem Fund machen soll, hat er sich auf den Weg zum SÜDKURIER gemacht. „Vielleicht können Sie was damit anfangen“, sagt er zum Redaktionsteam. Ob man den Pilz essen könne? Dazu Hans Fuchs: „Ich würde es keinem raten“. Wer aber dennoch etwas mit dem Pilz anzufangen weiß, kann sich gerne bei Hans Fuchs unter Tel. 0 75 44/24 19 melden.