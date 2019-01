Bild: Jan Manuel Heß

Bürgerschaftliche Aktivitäten: Die Gemeinde möchte zusammen mit dem Verein Miteinander im Mesnerhaus (MiM) dessen Angebot weiter Ausbauen und so den sozialen Wert des Gebäudes als Begegnungsstätte – wie etwa beim Kluturfest 2017 – steigern. Einen wichtigen Beitrag werden die drei Sportvereine bei der Umsetzung der Sportstättenkonzeption leisten. So sollen viele Arbeiten in Eigenleistung, zum Beispiel bei der Sanierung der Sportflächen, erbracht werden.

Bild: Jan Manuel Heß

Umfeldgestaltung von Schule und Bahnhof: Für die Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bahnhof- und Schulstraße sowie auf dem Gelände der Grundschule – die in den komenden Monaten erfolgen soll – fallen 2019 Kosten von 535 000 Euro an. Im Gegenzug werden Zuschüsse und Fördergelder von etwa 200 000 Euro erwartet. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Öffentliche Zuschüsse erbrachten 625 000 Euro.

Bild: Jan Manuel Heß

Sportstätten: Das wohl größte Projekt in diesem Jahr wird der Bau des neuen Vereinsheims sein. Außerdem stehen in Bermatingen an: die Verlegung des Hauptsportplatzes, die Tribünenerweiterung mit Umkleidekabinen sowie die Sanierungen der leichtatletischen Anlagen. Die Kosten werden mit rund 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Davon sind eine Million für dieses Jahr angesetzt. Rund 450 000 Euro möchte die Gemeinde für den Erwerb von Grundsücken um das neue Baugebiet "In der Breite" (alter Sportplatz) ausgeben.

Bild: Jan Manuel Heß

Planungen: Auch bei diesem Punkt dreht sich 2019 alles ums Bauen. So sollen die Bebauungspläne für die Baugebiete "Hinterm Dorf III" an der Ittendorfer Straße in Ahausen und "In der Breite" (alter Sportplatz) in Bermatingen auf den Weg gebracht werden. Sowohl für den den "Adler" als auch das alte Rathaus in Ahausen will die Verwaltung Konzepte zur künftigen Nutzung erstellen. Außerdem möchte man sich mit dem Landesdenkmalamt hinsichtlich des Kellhofs planerisch abstimmen.

Bild: Jan Manuel Heß

Gewässerschutz: 2018 fasste der Gemeinderat den Beschluss, dass die drei gemeindlichen Bäche – darunter auch der Mühlbach in Ahausen – umgestaltet und ökologisch aufgewertet werden sollen. Die erste Stufe der Umsetzung startet dieses Jahr. Die Gewässer sollen so gestaltet werden, dass Lebewesen künftig Lebensraum sowie Laich- und Brutplätze vorfinden. Die Kosten liegen bei etwa 200 000 Euro. Im Gegenzug darf die Gemeinde mit rund 160 000 Euro Fördergeldern rechnen.

Bild: Heß, Jan Manuel (Extern), Jan Manuel Heß

Kindergarten Ahausen: Die Aufstockung der Kindergartenplätze in Ahausen soll im Bereich für Kinder über drei Jahren (Ü3) zusätzliche Plätze schaffen und außerdem wird das Betreuungsangebot für die unter Dreijährigen (U3) erweitern. Zudem sollen ab September die Öffnungszeiten in Bermatingen und Ahausen angeglichen werden, um mehr Möglichkeiten bei den Betreuungsangeboten anzubieten. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro. Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2019 vorgesehen.