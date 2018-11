von Christiane Keutner

Schwere Kost war das nur für die Betroffenen, wenngleich manche Zuhörer bei allzu deftigen Zutaten, respektive Äußerungen, hörbar mitleidig reagierten.

Er lacht mit seinen Zuhörern über Politik und andere alltägliche Betroffenheiten. | Bild: Christiane Keutner

Klar, dass die aktuellen Berliner Ereignisse Thema waren: Passender als Sinatras "My way" hätte der Abgesang auf Kanzlerin Merkels Abgang nicht sein können: "And now, the end ist near and I face the final curtain", das Ende naht, bald fällt der letzte Vorhang. Den zog Volkmar Staub aber erst mal richtig auf, zeigte anschaulich, was alles im Argen liegt, skizzierte Szenarien: "Es gibt einen Hype um Friedrich Merz wie vor Jahren bei Martin Schulz. Der ist geflogen wie ein Adler und gelandet wie eine Martinsgans."

Vom Diesel-Skandal profitiert er: Das übernommene VW-System hat seine Gesundheitswerte auf einen Schlag geschönt. "Lacht kaputt, was euch kaputt macht", empfahl er. Demagogen nicht ernst zu nehmen, sie lächerlich zu machen als einzig wirksamen Weg für Rebellion und Angriff. Hängen bleibt seine Geschichte vom Tomatenbauer und Fischer in Afrika, denen man durch hohe Subventionierung europäischer Produkte und einseitiger Freihandelsabkommen die Existenz zerstört, zur globalen Ungerechtigkeit beiträgt – und sich nicht über die Flüchtlingswelle beschweren muss.

Er hat gesprochen. Und wie gut! Volkmar Staub als Winnetou. | Bild: Christiane Keutner

Zungenbrecherische Wortspiele wie über das Zustandekommen von verkommenen Abkommen entzückten ebenso wie die tiefgründige Beurteilung der Gesundheit der "rüstigen älteren Dame Europa": Erhebliches Übergewicht durch Einverleibung zu vieler Staaten, erkrankt an Morbus Orban, im Volksmund auch Buda Pest genannt, Antiidiotika helfen nichts wegen der überdosierten Einnahme von Le PEN-icillin, das Brüsseler Herz zeigt sich verfettet und nur durch intensive Finanzspritzen konnte Schlimmeres verhindert werden. Ob der Appendix Britannia eine Not- oder Schönheitsoperation war, wird sich herausstellen, aber bei den Briten werde es sicher zu Phantomschmerzen führen. Obwohl Staub Europa trotz lebensbedrohlicher Krisen einen stabilen Blut- und Gesamteindruck attestierte, könnte sie demnächst wieder ins Koma fallen.

Volkmar Staub fordert Verdummungsverbot

Kräftig gelacht und nachgedacht wurde über die unterschiedlichsten Nahrungsallergien und Essgewohnheiten, den Klimawandel, die tierische Gattung der Spahn-Ferkel, das Christen-Bekenntnis im Jugend-Chargon und darüber, dass Winnetou für seine roten Brüder schwarz sah. Staub forderte: "Aufstehen könnte eine Alternative für alle sein, die etwas aussitzen wollen." Er forderte ein Verdummungsverbot. Seit die AfD mit 92 Abgeordneten im Bundestag sitze, habe für ihn das Wort Parlament-arier eine ganz andere Bedeutung.

Künstler kann auch über sich selbst lachen

Dass er auch über sich selbst lachen kann, machte ihn noch glaubwürdiger. Sein Auftritt mit entblößtem Oberkörper kommentierte er: "Ich habe einen Körper wie ein Gott – leider Buddha. Aber ich nenne das corpulent identity."

