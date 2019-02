von Christiane Keutner

Raus, etwas Neues erleben und erfahren, Freunde treffen oder andere Menschen kennenlernen, abseits der gewohnten Umgebung: Das bieten die Erlebnistage für Jugendliche mit und ohne Behinderung in Bermatingen und Salem. Zusammen mit Erlebnispädagogen von Eos-Bodensee in Kooperation mit der Stiftung Liebenau erwartet sie eine Mischung aus Handwerk, Kunst, Aktion, Abenteuer und anderen Aktivitäten abseits der virtuellen Welt.

Angebot richtet sich an alle Jugendlichen ab 13 Jahren

Es soll ein integratives Angebot sein, doch beim jüngsten Erlebnistag im Mesnerhaus treffen sich nur Menschen mit Behinderung. Manche haben das Downsyndrom oder sind autistisch. Beim ersten Mal seien auch Jugendliche ohne Behinderung dabei gewesen, es wurde gemeinsam gespielt und gebastelt, erzählt Erlebnispädagogin Sylvia Riempp. „Wahrscheinlich ist es für sie schwierig. Man muss Rücksicht nehmen auf andere“, mutmaßt sie über die Gründe für die Abwesenheit.

Treffen widmet sich dem Thema kreatives Kochen

Sylvia Riempp begleitet das Projekt mit Umsicht, Ruhe, Geduld und ausgesprochener Leichtigkeit. Ihr zur Seite steht ihr Mann Thorsten, Klettertherapeut und Kinderkrankenpfleger, der an diesem Tag für eine verhinderte Kollegin eingesprungen ist. Für jedes Treffen gibt es ein Thema. Dieses Mal ist es kreatives Kochen. Alle helfen mit beim Schnippeln und Zubereiten. Sie tauchen Bananen-, Ananas- und Apfelstücke in Schokolade, stecken sie auf Spieße, rühren Schokoladenpudding und kneten Fleischteig für Hamburger.

Gemeinsames Essen ist fester Bestandteil

Beim anschließenden kleinen Buffet gibt es die Qual der Wahl: Soll man sich das Brötchen mit dem Fleischklops mit Tomaten, Gurken oder mit beidem belegen? Und welche Sauce? „Wo ist Nutella? Ich möchte Nutella“, sagt Bernd (Name von der Redaktion auf Wunsch der Erziehungsberechtigten geändert). Alle lachen. Hamburger mit Nutella, das ist etwas ganz Neues. Doch Bernd ist hartnäckig, irgendwann wird er jedoch erfolgreich abgelenkt und alle beißen mit Appetit in die Brötchen mit dem saftigen und würzigen Inhalt.

Vielfältige Aktionen sollen alle Jugendlichen ansprechen

Zuvor hatten sie gemeinsam ein Feuer angezündet und das Fleisch auf den Grill gelegt – um gleich darauf die Rutsche zu entdecken. „Die Großen haben sich hier rührend um die Kleinen gekümmert, sie hochgenommen und runterrutschen lassen “, erzählt Sylvia Riempp. Das anschließende Rhythmusklatschen, das für sie persönlich ein Ausdruck von Lebensfreude ist, macht einigen Jugendlichen aber keinen Spaß: Sie schauen nur zu. „Nicht mit allem erreicht man die Kinder“, sagt Sylvia Riempp. Macht nichts. Der Tag ist vielfältig und für jeden ist bei den unterschiedlichen Aktionen etwas dabei.

Basteln macht allen Spaß

Allerdings braucht es zwischendurch eine Pause. Der volle Bauch macht müde und die riesigen Sitz- und Chill-Kissen eigenen sich gut für ein kleines Nickerchen. Dann aber ist Basteln angesagt – und das mögen alle. Heute sollen Stiftehalter gebaut werden. Toilettenpapierrollen werden zurechtgeschnitten, Kartonage und Geschenkpapier. Filzplatten werden ausgepackt. Mal mit mehr, mal mit weniger Hilfe wird geklebt und umhüllt. „Ich finde alles toll“, meint Tina, 21. Sie ist sehr gerne kreativ und mag es, dass sie mit ihrer Lieblingsfarbe hantieren kann. Carolin, 16, sagt, sie freue sich immer am meisten aufs Essen.

Viele unterschiedliche Charaktere

Apropos: Bei der Nachfrage, ob die Burger geschmeckt haben, wirft Bernd den Kopf zur Seite und sagt: „Nein, bäh!“ Alle lachen. Vorher hatte er noch mit gutem Appetit gegessen. Beim Basteln will Bernd unbedingt neben Tamara sitzen. Sie ist ein sehr zugewandter Mensch, geht ohne Scheu auf Fremde zu, umarmt sie und lächelt. Das wiederholt sie oft. Einem Juchzer folgt ein breites Lächeln und die Umarmungen werden immer länger. So viele Streicheleinheiten! Die fordert sie aber auch ein, legt die fremde Hand an ihre Wange. Sie kommuniziert nicht mit Worten, sondern spricht mit ihrem Körper, zupft und zeigt, was sie möchte. Die Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Charakteren in dem lockeren Rahmen zu erleben, macht Spaß, ist interessant, lehr- und aufschlussreich.

Für die Eltern sind die Erlebnistage ebenso wertvoll wie für die Jugendlichen. Sie wissen ihre Kinder in guten Händen mit qualifizierter Betreuung, können mal für sich selbst etwas tun und bieten ihren Schützlingen einen abwechslungsreichen und anregenden Tag mit vielen neuen Impulsen.