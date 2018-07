von Christiane Keutner

Vier Bäche in Bermatingen sollen ökologisch verbessert, deshalb zurückgebaut und wieder in einen möglichst naturnahen Zustand versetzt werden. Damit will die Verwaltung Punkte auf ihrem Ökokonto "auf Vorrat anlegen", die bei Baumaßnahmen eingefordert werden. Den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung erster Maßnahmen fasste der Ortschaftsrat Ahausen einstimmig. Gestern Abend wurde das Thema auch im Gemeinderat erörtert.

Fische sollen in Bäche gelangen

Die Verhältnisse sollen wegen der Durchlässigkeit von der Mündung bis zur Quelle verbessert werden; so gelangen Fische und andere Wasserlebewesen vom Bodensee in die Bäche. Das vom Büro Planstatt vor einem Jahr erstellte Konzept stellte Ortsbaumeister Anton Gaiser vor.

Entwurf mit Behörde abgestimmt

Mit dem Landratsamt ist der grundlegende Entwurf des Fließgewässerkonzepts bereits abgestimmt. Vor den Arbeiten ist jedoch eine detailliertere, ingenieurtechnische Planung notwendig. Zudem müssen die, extra zu diesem Punkt in die Ortschaftsratsitzung eingeladenen Anlieger gehört werden – zumal die betroffenen Stellen wie Verdolungen auch nur über deren Grund und Boden erreichbar sind.

Hürden für Tiere beseitigen

"Die Seefelder Aach birgt großes Potenzial. Mit einfachen ökologischen Maßnahmen kann eine Aufwertung erfolgen", so Ortsvorsteher Jakob Krimmel. Vorrang hat beim Konzept die Herstellung von Durchgängigkeit. Das bedeutet Rückbau der Abstürze, Verdolungen und Betonsohlen beim Gießbach, Riedgraben, Bermatinger Bach und Rötenbach. Sie alle enden in der Seefelder Aach. Die Arbeiten können gleichzeitig an den verschiedenen Bächen erfolgen.

Hürden sollen beseitigt werden

Ortsvorsteher Jakob Krimmel betonte nochmals die Vorgehensweise, von der Mündung zur Quelle und nicht umgekehrt. Eine relativ große Hürde für die Tierwelt sei die Beseitigung von Abstürzen. Stets im Konsens mit den Grundstückseigentümern solle dann in der nächsten Prioritätsstufe die Umsetzung weiterer Arbeiten in der gesamten Gemarkung in den Folgejahren erfolgen. Hier sei beispielsweise beim Bermatinger Bach an eine eventuelle Umlegung des Bachbetts an die Böschungsunterkante der Dammlage gedacht.

Das Charmante am Vorhaben sei, dass der Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten nur 15 Prozent ausmache, so Gaiser. Allerdings bemessen sich die Ökopunkte auch nur am Eigenanteil, bemerkte ein Zuschauer.

Zahl der Ökopunkte abhängig vom Bestand

Hier bat Ortschaftsrat Harald Geißelhardt, FW, um Erläuterungen, um sich Wert und Dimension von Ökopunkten vorstellen zu können: "Reicht das Vorhaben, um damit ein Baugebiet auszugleichen?" Die Zahl der Ökopunkte sei abhängig vom Bestand: Ein intensiv landwirtschaftlich genutztes Grundstück sei anders auszugleichen als eine Streuobstwiese, die bebaut werden soll. Die Kreisstraßenverlegung der Bodenseekelterei Widemann benötige beispielsweise 200 000 Ökopunkte.

Das Bett des Mühlbachs ist trocken. Obwohl es nicht zum Konzept gehört, will die Gemeinde am Einlauf etwas ändern, sodass durch den Bach wieder und mehr Wasser fließt. | Bild: Chritiane Keutner

Geißelhardt, der von einigen Bürgern auf den derzeit wasserlosen Dorfbach angesprochen worden war, vermisste eine Planung hierfür und regte ein Ausbaggern an. Dies erledige die Gemeinde in einem Paket, obwohl es dafür keine Ökopunkte gebe, so Krimmel, dem der Bach ebenfalls ein großes Anliegen ist, weil er unter anderem den Dorfplatz aufwerte. Das Problem liege am Einlauf. Er soll so verbessert werden, dass der Mühlbach mehr und ständig Wasser hat, so Gaiser. Ortschaftsrat Karl Volz (CDU) begründete seine positive Einstellung zum Vorhaben Fließgewässer mit dem Hinweis auf die nur langsam wachsende Streuobstwiese, eine Bermatinger Ausgleichsmaßnahme zwischen Ahausen und Bermatingen.

Räte sehen Handlungsbedarf

Anton Gaiser gab ihm insofern recht, als dass man den Landwirten mit den Streuobstwiesen Boden entziehe und sie immer weniger Grünland hätten. Allerdings wollte Volz wissen, welche Gründe es für die damalige Verlegung der Rohre gegeben habe. Die Frage blieb jedoch unbeantwortet. Auch Ralf Veeser (FW) sah Handlungsbedarf und befürwortete, dass man mit den Ökopunkten in Vorleistung gehe.

Das Konzept Die Umsetzung des Konzepts Fließgewässer für die Gemeinde Bermatingen soll im Januar/Februar 2019 erfolgen. Dafür werden etwa 237 420 Ökopunkte vergeben. Die Gesamtkosten betragen 395 700 Euro. Dafür gibt es 85 Prozent Förderung, also 336 345 Euro, der Eigenanteil für die Gemeinde beträgt 59 355 Euro. Sie schließen folgende Arbeiten in der Prioritätsstufe eins und zwei ein: Mündungsbereich Gießbach, Mündungsbereich und 250 Meter Fließstrecke Riedgraben, die Beseitigung des Absturzes am Mündungsbereich Bermatinger Bach, dessen ökologische Aufwertung und die des Rötenbachs. (keu)

