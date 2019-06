Am Wochenende ist es soweit: Dann finden in Bermatingen erstmals die „Tage Alter Musik“ statt. Dabei wird die Musik aus dem ausgehenden Mittelalter und der Renaissance im Mittelpunkt stehen, „denn in dieser Zeit stand Bermatingen als sogenanntes Klosterdorf in seiner Blüte“, wie Mitorganisatorin Carola Uhl berichtet.

Und alle Generationen sind beteiligt: Grundschüler im Rahmen ihrer Projektwoche und des Schulfestes am Freitag, Blockflötenschüler der Musikschule Markdorf, Sänger verschiedener Chöre, Flötistinnen und Blockflötenspieler sowie Senioren, die sich bei einem Vortrag des Seniorenkreises über die vielfältigen Klangbilder der Renaissancemusik informieren.

Musikschüler begleiten Orchester

Ein besonderes Erlebnis verspricht das Auftaktkonzert am Samstag um 18 Uhr in der Kirche St. Georg zu werden. Das renommierte britische Arden Recorder Orchestra unter der Leitung von Caroline Jones musiziert gemeinsam mit Schülern der Musikschule Markdorf. Bei dem Konzert werden Kinder der Blockflötenklasse von Katja Verdi das Orchester bei einigen Stücken begleiten, informieren die Veranstalter im Vorfeld.

Auftritte in St. Georg

Der Chor des Workshops Gesang unter der Leitung von Klaus Brecht wirkt beim Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr in der Kirche St. Georg mit. Weiter geht es um 12 Uhr mit einer Matinee und den Teilnehmern des Flötenworkshops mit Christiane Riedmann. Um 17 Uhr findet eine Serenade in der Kirche St. Georg statt. Mitwirken werden das Flötenensemble Treibholz aus Ahausen unter der Leitung von Sabine Jauch, das Ensemble „BlanscheFlur“ mit Gesängen der Hildegard von Bingen und das Workshop-Gambenensemble von Karen Benda.

Veranstalter der Tage alter Musik ist der Kulturausschuss der Gemeinde Bermatingen. Der Eintritt zu den Konzerten und zur Instrumentenausstellung ist frei. Die Künstler freuen sich über Spenden. Im Anschluss an die Abendkonzerte sind die Mesnerhausstube und der Mesnerhausgarten zum gemütlichen Ausklang geöffnet.