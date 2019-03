von Christiane Keutner

Sportlich ging es bei der Hauptversammlung des Turnvereins Bermatingen (TVB) im vollbesetzten Saal des "Landgasthaus Zollerstuben" zu, in der der Vorstand einstimmig bestätigt wurde: 17 Tagesordnungspunkte wurden in der fast vierstündigen Marathon-Sitzung bewältigt, alleine die Aufnahme von Änderungen und Formulierungen der neuen Vereinssatzung nahm über eine Stunde in Anspruch.

Ansonsten war sie geprägt von ausschließlich Positivem: Rita Gohm wurde zum Ehrenmitlied ernannt, Ehrenvorsitzende Inge Heberle für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt sowie viele weitere Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Bestätigt wurden die sieben Jugendvertreter, die bereits im vergangenen Jahr aktiv waren.

Fünf der sieben Jugendvertreter boten Kekspralinen auf Spendenbasis an, von links: Julian Klemm, Johannes Brand, Tabea Sailer, Fabian Metzger und Larissa Lerner. | Bild: Keutner, Christiane

Die Altersstruktur von nicht mal zwei bis 88 Jahren im aktiven Bereich spricht für das breitgefächerte Angebot, so Vorsitzende Angelique Lerner. Das bestätigte die sportliche Leiterin Karin Poisel in gewohnt launiger und unterhaltsamer Weise mit ihrem Bericht. Sie hüpfte quer durch das Angebot des TVB. Ihr Bericht zeigte auf, dass durch den Sport auch Freundschaften entstehen, dass geselliges und soziales Miteinander, eine Gemeinschaft, gefördert wird. Geturnt wird mit Hilfe und unter Anleitung qualifizierter und motivierter Riegen- und Übungsleiterinnen.

Viel Arbeit durch Datenschutzverordnung

Einen Einblick in die Arbeit der Vorstandschaft und einen Überblick über die Events des TVB gab der stellvertretende Vorsitzende Ronny Haake. Alleine die Datenschutzverordnung nahm einige Monate in Anspruch, ebenso die Bearbeitung vieler Anträge; die Vorsitzende hatte dazu noch die Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten absolviert. Den Einsatz von Freiwilligen erfordert aktuell der Sportstättenbau, gut angenommen wurden Abendsportfest, Huckepack-, Kinder- und Nikolausturnen. Dass Bewegung fit hält, wurde im Bericht der Ehrenvorsitzenden Inge Heberle deutlich.

Im positiven Bereich befindet sich auch der Kassenstand, der in die Rücklagen überführt wird. Das kleine Plus hat Kassiererin Inge Dreher auch für den Haushaltsplan 2019 eingeplant. Größte Anschaffung war die Airbag-Matte in XXL-Länge, die den Turnern einen gelenkschonenden Auftritt ermöglicht.

Vorstandsschaft genießt Vertrauen

Dass die Vorstandschaft absolutes Vertrauen der Ehrenmitglieder genießt, machte Karl Volz in deren Namen deutlich. Er stellte mit Blick auf die durchzusprechenden, "zeitlich aufwändigen Satzungsänderungen, Nörgler und Besserwisser" einen Antrag, zu dem er selbst abstimmen ließ: Man solle die Redezeit jeweils auf zwei Minuten begrenzen.

Etliche Änderungsvorschläge von TVB-Mitglied Ronny Wenzel wurden aufgenommen. Zu weiteren Änderungen gehörte die Herabsetzung des Stimmrechts von 18 auf 16 Jahren, vorbehaltlich es ist rechtlich zugelassen. Die Einsetzung eines Ehrenrats, bestehend aus den Ehrenmitgliedern, erachtete die Versammlung als genauso wichtig.

"Ich ziehe den Hut und habe größten Respekt vor der Leistung des TVB", dankte Bürgermeister Martin Rupp fürs ehrenamtliche Engagement.

Jugendvertreter präsentieren die Jugendlichen

Das zeigen bereits auch die sieben Jugendvertreter, die bei der Jugendversammlung gewählt wurden. Sie vertreten künftig die Interessen von 181 Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren. Sie stellten sich vor und präsentierten als Ergebnis einer Umfrage zu den Wünschen die Anschaffung eines Wasserspenders in der Turnhalle.

Ein süßes Dankeschön der Jugendlichen für Spenden für einen Wasserspender. | Bild: Keutner, Christiane

Das Geld wollen sie mit Aktivitäten wie Bewirtung erwirtschaften; sie freuen sich auch über Spenden. Diese wurden beispielsweise für die selbst gebackenen Kekspralinen auf Oblaten gegeben, auf denen ein "Danke" stand.