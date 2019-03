von Jan Manuel Heß und Christiane Keutner

Das hätte sich Bürgermeister Martin Rupp am Schmotzigen auch nicht träumen lassen: Er ging fest davon aus, wieder Mal von der Bärenzunft durch irgendeinen närrischen Kakao gezogen zu werden. Doch dieses Mal wollte der Elferrat sich für die großartige Unterstützung der Gemeinde während des vergangenen Festwochenendes bedanken.

Ab 6 Uhr zog die Bermatinger Wecker-Piratenhorde lautstark durch die Gassen. | Bild: Jan Manuel Heß

Also ernannte der Elferrat Martin Rupp kurzum zu "König Martin I. von Bermatingas".

"Dem Martin Rupp wollen wir stellvertretend für alle Mitarbeiter der Verwaltung und besonders des Bauhofs, für ihre wirklich tolle Hilfe danken", so Zunftmeister "Alfons – Fone – Müller-Junior", der wohl zum letzten Male der "wahre" König Bermatingens" während der Fasnet war.

Wo sie auftauchen, wird alles gerade ins ungerade und umgekehrt vermessen: die Bermatinger Messweiber. | Bild: Jan Manuel Heß

Und das närrische Treiben in Bermatingen hat traditionell schon früh begonnen, denn ab 6 Uhr zog eine Wecker-Piratenhorde durch den Ort. Natürlich sind am Vormittag die Schüler von den Lehrern befreit worden und feierten in die Fasnetsferien hinein.

Mit viel "Narri Narro" besangen die Bermatinger Grundschüler fröhlich auf der Tribüne ihre Befreiung in die Fasnetsferien. | Bild: Jan Manuel Heß

Mit welcher Phantasie und Liebe zum Detail die Ahauser Narren Fasnet feiern – in diesem Jahr rief der Berg – verwundert immer wieder aufs Neue.

Aber Vorsicht! Die waren Cool Man! Die Männergruppe ist quasi der Fernseh-Werbung für die lila Schokolade entsprungen und brachte die Kuh gleich mit. | Bild: Christiane Keutner

Nach Kinderbefreiung und Rathausstürmen zogen die Sennerinnen, Alm-Öhis, Rehlein, Wildbach-Rafter, Wanderer, Cool Men und viele mehr mit dem Narrenbaum von Hof zu Hof:

Die Sennerinenn von der "Alm Rostige Milchkante" verwöhnten sich und die Mitläufer des Umzugs mit deftigen Leckereien. | Bild: Christiane Keutner

Bei Schellingers, dem Musikverein, Siebers, Weltes, den Firmen Ziegler, Widemann und Wieser legten sie Stopps ein, die Musik spielte, die Umzugsteilnehmer trieben so manche Späßchen und labten sich mit selbstgemachten Leckereien.

Alles in Butter: Marlies Moser (Mitte), flankiert von Regina Niessen (links) und Beate Wieser, mit einer alten Butterschleuder. | Bild: Christiane Keutner

So gestärkt, wurde der Ahauser Narrenbaum als Zeichen der Narrenherrschaft letzlich in die Höhe gestemmt.

Und selbstverständlich ist die Ahauser Ortsverwaltung nach allen Regeln der Fastnetskunst während des Rathaussturms entmachtet worden.