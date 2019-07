Den Auftakt zum 39. Mostfest hätte sich Maurice Parent, Vorsitzender des gastgebenden Musikverein Ahausen, nicht wünschen können. „Alles hat gestimmt, es war nicht zu heiß, der starke Wind vom Nachmittag hatte sich wieder verabschiedet und die vier Kapellen boten beim Sternmarsch rund um unseren „Ahauser Stachus“ ein prächtiges Bild.“

Nach dem feierlichen Gesamtchor zogen die vier Kapellen der Musikvereine Berg, Mimmenhausen, Kehlen und Bad Herrenalb-Gaistal angeführt vom Dirigenten des MV Berg, Heinz Berger, auf das Festgelände. | Bild: Jan Manuel Heß

Entsprechend hoch war gleich zu Beginn das Stimmungslevel, nachdem der MV Berg mit dem musikalischen Abendprogramm begonnen hatte. Zuvor spielten, nach sechs donnernden Kanonenschüssen zum Auftakt, alle vier teilnehmenden Kapellen der Musikvereine aus Berg, Mimmenhausen, Kehlen und Bad Herrenalb-Gaistal unter der Leitung von Heinz Berger zum feierlichen Gesamtchor auf.

Video: Jan Manuel Heß

Den Fass-Anstich absolvierten Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp und Ahausens Ortvorsteher Jakob Krimmel in geradezu perfekter Routine: Zwei Schläge und der Hahn saß.

Zusammen mit der Bodensee Apfelkönigin Sabrina Heiß, Klaus Wiedemann sowie Marice Parent, Martin Heigle und Raphael Wieser vom MV Ahausen wurde ein harmonisches Mostfest angestoßen.

„Prost Most!“ hieß es nach dem gelungenen feierlichen Fassanstich für Klaus Wiedemann (von links), Martin Rupp, Martin Heigle, Maurive Parent, Raphael Wieser, Sabrina Heiß und Jakob Krimmel. | Bild: Jan Manuel Heß

An der Mostbar hatten die Helfer den ganzen Abend alle Hände voll zu tun. Zusammen mit Martin Schmid, Thorsten Bruski und Sebastian Sterk – und noch vielen weiteren – zapfte und servierte Mario Buschle im Akkord den kühlen Most. „Der Durst scheint groß zu sein, da geht gerade eine Menge Most über den Tresen.“

Lisa Mayer (von links), Anja Kuhn, Sabrina und Jasmin Grupp und Katharina Fröhlich aus Bermatingen genossen ihren gemeinsamen Freundinnen-Abend auf dem Mostfest. | Bild: Jan Manuel Heß

Aber auch gleich gegenüber, an den Essensständen ging es hoch her. Bei den Kässpätzle glänzten mit viel Spaß und einer wohldosierten Portion Charme Karina Sieber und Anja Moser. „Wir sind ein super eingespieltes Team, Karina kümmert sich um die Spätzle in der Pfanne und ich sorge für die Ausgabe.“

Chris Metzger sorgt für musikalische Stimmung

Stimmungstechnisch erwies sich der Musik-Unterhalter Chris Metzger als eine gute Wahl. bis spät in die Nacht hinein unterhielt er mit seinem bunten Programm. Gleich ob Elvis Presley oder Lois Armstrong, er hatte sie alle drauf und das gefiel dem Publikum.

Chris Metzger, das musikalsiche Unterhaltungs-Tausendsassa von der Höri. | Bild: Jan Manuel Heß

Insgesamt war es ein friedliches Fest am Samstagabend, was Maurice Parent auf das neue Sicherheitskonzept mit Allgemeinverfügung und Personenkontrollen zurückführt: „Es war alles, wie es sein sollte, das Feiern stand im Vordergrund und die Zeiten des unschönen und ungehemmten Alkoholkonsums rund um das Festgelände herum sind vorbei.“