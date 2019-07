Ein Höhepunkt im Reigen der Bermatinger Veranstaltungen naht: Der Musikverein Ahausen lädt von Samstag, 6.¦Juli, bis einschließlich Montag, 8.¦Juli, zu seinem weithin bekannten und beliebten Mostfest ein. Das bedeutet viel Musik, kulinarische Besonderheiten und natürlich reichlich Most.

Kanonenschüsse zum Auftakt

Den Auftakt am Samstag gestalten nach den Kanonenschüssen durch den Kameradschaftsverein Ahausen die Kapellen der Musikvereine Berg, Mimmenhausen, Kehlen und Bad Herrenalb-Gaistal mit dem traditionellen Sternenmarsch um den Verkehrskreisel „Stachus“ und anschließendem Gesamtchor auf dem Rathausvorplatz. Danach geht es weiter mit dem Einzug auf das benachbarte Festgelände zum Fassanstich mit Apfelprinzessin, Bürgermeister Martin Rupp, Ortsvorsteher Jakob Krimmel und dem Musikvereinsvorsitzenden Maurice Parent. Das Abendprogramm startet ab 19¦Uhr mit dem Musikverein Berg und ab 21¦Uhr Musik-Party mit Chris Metzger. Maurice Parent: „Wir wollen das Programm am Mostfest ja immer etwas abwechslungsreich gestalten, daher haben wir in diesem Jahr den bekannten Sänger und Entertainer Chris Metzger engagiert. Er ist bekannt dafür, es richtig auf der Bühne krachen zu lassen.“ Metzger trat zusammen Musikgrößen wie Michelle, Die Höhner, Voxxclub, Vanessa Mai, Geschwister Hofman, Jürgen Drews, Mickie Krause und Beatrice Egli auf.

Am Sonntag spielt ab 11¦Uhr zum Frühschoppen die Musikkapelle Obereschach auf und am Nachmittag geht es ab 14.30¦Uhr mit Unterhaltungsmusik und der Musikkapelle Bad Herrenalb-Gaistal weiter. Gegen 18.30¦Uhr läutet die Musikkapellen Jettenhausen den Blasmusikabend ein. Am Montag beschließt ab 18¦Uhr traditionell der MV Ahausen selbst mit dem traditionellen Feierabendhock das diesjährige Mostfest.

Ahauser Moscht und Dinnele

Das Essensangebot variiert: An allen drei Tagen des Mostfestes gibt es Wurst (normal, Curry- und Rindswurst), Steaks und Kässpätzle. Am Samstag offeriert der Musikverein zusätzlich Pulled-Pork-Burger, am Sonntag lockt der einzigartige Mostbraten und am Montag Wurstsalat. „Und natürlich an allen Tagen die besten Dinnele der Welt mit Äpfeln oder Zwiebeln“, schwärmt Parent. Natürlich darf auch das dem Fest Namen gebende Getränk nicht fehlen: Most mit Apfel-Kirsch-, Apfel-Himbeer-, Apfel-Erdbeer- und der neue Ahauser Moscht oder der klassische Schwäbische Moscht.

Neues Sicherheitskonzept

Erstmals wird es in diesem Jahr eine „Allgemeinverfügung“ geben, die jegliche Mitnahme von Fremdalkohol auf und rund um den gesamten Festplatz strengstens untersagt. Dies gilt darüber hinaus für den Bereich des Bahnhofs Bermatingen, das gesamte Bahnhofsgelände inklusive der Bahnhofstraße und auf dem gesamten Weg nach Ahausen. In Ahausen gilt das für sämtliche Straßen rund um das Festgelände. „Das ist leider nötig geworden, da wir besonders im vergangenen Jahr rund um das Festgelände damit massiv Probleme hatten“, erklärt Maurice Parent. Außerdem werde es dieses Mal am Samstagabend Sicherheitspersonal geben, das Personen- und Taschenkontrollen rund um den Festplatz durchführen wird. Maurice Parent: „Ich hoffe, dass wir mit den neuen Maßnahmen ein gelungenes und friedliches Mostfest wie in den vergangenen Jahren haben werden. Denn bei uns in Ahausen stehen klar die Geselligkeit und die Liebe zur Blasmusik im Vordergrund.“