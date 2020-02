Deggenhausertal vor 3 Stunden

Abwasserzweckverband investiert weiter in die Kläranlage bei Grasbeuren

253 000 Euro steckte der Abwasserzweckverband Obere Seefelder Aach in den Jahren 2018 und 2019 in die Kläranlage bei Grasbeuren. In diesem Jahr sind weitere Investitionen von 154 000 Euro geplant. Der Verbandsvorsitzende Martin Rupp schlug zudem eine Machbarkeitsstudie für eine dritte Klärstufe vor. Sie würde den Zweckverband einen siebenstelligen Euro-Betrag kosten.