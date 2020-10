Nadine und Markus Grötzinger aus Markdorf träumen, wie viele andere, vom eigenen Heim für sich und ihre kleine Familie. Daher hatten sie sich für eines der 23 begehrten Grundstücke des neuen Quartiers „Hinterm Dorf III“ im Bermatinger Ortsteil Ahausen beworben, doch leider vergeblich. Ihre Punktezahl reichte nicht aus, um unter die ersten 50 zu gelangen.

Bewerber mit zu niedriger Punktzahl sind enttäuscht

Für Nadine Grötzinger eine bittere Enttäuschung: „Es ist schon traurig, dass Leute wie wir, die sich nun Mal erst spät kennengelernt haben und leider nur ein Kind mitbringen, wohl immer durchs Raster fallen werden.“

Bermatingen Bewerbungsphase für Baugebiet „Hinterm Dorf III“ in Ahausen startet bald. Diese Kriterien spielen bei der Bauplatzvergabe eine Rolle Das könnte Sie auch interessieren

Für sie hat das von der Gemeinde eingeführte Punktesystem zur Bauplatzvergabe Schwächen: „Mein Mann selbst hat 20 Jahre in der Gemeinde gelebt und ist dort aufgewachsen, ist dann aber mit seinen Eltern nach Markdorf gezogen. Die Verbundenheit zum Dorf ist jedoch immer geblieben und seit 2016 arbeitet er wieder in Ahausen, hat alles nicht gereicht.“ Doch sie wollen die Zuversicht nicht verlieren und weiter suchen.

Bewertung der Bewerbungen im Vier-Augen-Prinzip

„Bauplatzvergabe für das Baugebiet ‚Hinterm Dorf III' – Beratung und Beschluss“, lautete der zweite Tagesordnungspunkt der Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus in Bermatingen. Nach einer dreiwöchigen Bewerbungsphase waren insgesamt 126 Bewerbungen bei der Verwaltung eingegangen. Diese wurden im Vier-Augen-Prinzip von einem Erst- und einem Zweitprüfer ausgewertet.

Losverfahren wegen Punktegleichheit

Doch um eine tatsächliche Vergabe der Bauplätze ging es in dieser Sitzung nicht, vielmehr ging es darum, die endgültige Rangfolge der ersten 50 Plätze der Bewerberliste festzulegen. Da bei 30 Bewerbern Punktegleichheit herrschte, musste ein Losverfahren entscheiden.

Freude bei Bewerbern, denen die Gemeinde einen Bauplatz anbieten kann

Das Interesse im großen Saal kann angesichts der hohen Bewerberzahl als verhalten bezeichnet werden. 18 Bewerber waren im Vorfeld darüber informiert worden, dass die Gemeinde ihnen einen Bauplatz anbieten könne. Zu ihnen gehören Simone und Sascha Hoffmann, die beiden Bermatinger sind sehr glücklich über den Ausgang der Bewerbung.

„Unsere alte Wohnung wurde mit dem zweiten Kind einfach zu klein, aber das Immobilienangebot hier in der Region ist ja katastrophal, gerade für Familien“, erzählt Sascha Hoffmann und seine Frau ergänzt: „Unser Wunschgrundstück haben wir nicht bekommen, aber unsere Zweitwahl. Damit können wir, denke ich, gut leben und endlich unserer eigenes Heim bauen.“

Transparenz der Punktevergabe Thema bei Anwesenden

Ein bestimmendes Thema unter den Anwesenden war die Transparenz der Punktevergabe, denn es wurde lediglich die Gesamtpunktzahl mitgeteilt, jedoch nicht, wie sich die Punkte auf die einzelnen Kriterien verteilen. Dazu erklärte Bürgermeister Martin Rupp: „Aus Datenschutzgründen können wir die Punktzahlen einzelner Bewerber nicht veröffentlichen. Jeder Bewerber kann aber seine eigene Punktezahl abfragen und die Punktevergabe in seinem eigenen Fall auch gerne nachvollziehen.“

Bürgermeister moniert Mangel an Vertrauen

Einige Bedenkenträger dürfte dies nicht zufriedenstellen, vereinzelt wurden auch Zweifel an der Objektivität der Punktevergabe geäußert. Dem entgegnete der Bürgermeister entschieden: „Eine Bauplatzvergabe ist für jemanden, der sich beworben hat, natürlich eine sehr emotionale Angelegenheit, gerade heutzutage, wo ein Mangel an Bauflächen besteht, das kann ich durchaus nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich aber Zweifel an der Punktevergabe, denn sie bedeuten einen gewissen Mangel an Vertrauen in unsere Gemeindeverwaltung.“

Die Auswahlkriterien Die vom Gemeinderat beschlossenen Bauplatzvergaberichtlinien werden erstmals für das Wohngebiet „Hinterm Dorf III“ angewendet. Aber auch für weitere zukünftige Baugebiete und Bauplatzvergaben, etwa im Baugebiet „In der Breite“, soll dieses Vergabeermessen gelten. Insgesamt gibt es bei den Auswahlkriterien 180 Punkte zu erlangen, die sich zu gleichen Teilen, also je 90 Punkten, aus sozialen und ortsbezogenen Kriterien zusammensetzen.

Für ihn stelle sich dabei die Frage, woher diese Zweifel rühren und wie man solche Behauptungen aufstellen könne. „Meine Mitarbeiter möchte ich hier ganz klar in Schutz nehmen: Sie haben die Punktevergabe im Vier-Augen-Prinzip gemäß der vom Gemeinderat öffentlich beschlossenen Vergaberichtlinien vorgenommen. Die Kriterien und ihre Bepunktung waren vorgegeben, dabei gibt es offensichtliche Kriterien, wie die Zahl der minderjährigen Kinder, aber auch weniger offensichtliche, wie eine Behinderung oder ein Pflegegrad. Alle Bewerber können sich darauf verlassen, dass wir eine gemäß den Richtlinien korrekte und im Rahmen des Datenschutzes transparente Punktevergabe vorgenommen haben.“