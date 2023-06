Um zu dem Mehrfamilienhaus in der Ittendorfer Straße zu gelangen, nahm der 27-Jährige unbefugt den Gabelstapler eines Betriebs in Ahausen in Gebrauch, wie die Polizei mitteilt.

Während ein Komplize den Stapler bediente, ließ sich der Tatverdächtige auf der Gabel auf den Balkon heben und holte durch die beschädigte Balkontür bislang unbekannte Gegenstände aus der Wohnung. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten am nächsten Morgen die Polizei. Diese veranlassten bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen, der am Vorabend eigenen Angaben zufolge unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben soll, zwei Blutentnahmen.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstrickungsbruchs verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.