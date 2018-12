von Christiane Keutner

Die Anfrage nach einem erfahrenen, etwas älteren und einem männlichen Spieler unter vielen neuen „Wuselkindern“ löste eine Welle aus: Sie sprach sich herum und schwupps standen insgesamt 25 Kinder beiderlei Geschlechts auf der Matte, die beim traditionellen Krippenspiel in Ahausen mitmachen wollten. „Das ist der Grund, warum wir so viele Engel haben“, sagt Sabine Gonser.

Acht Kinder wollten Engel sein

Felix Gonser: "Das ist besser als in der Schule: Fürs Auswendiglernen und Spielen bekommt man keine Noten." | Bild: Christiane Keutner

Acht Freiwillige wollten in die Rolle der geflügelten Himmelsgestalten schlüpfen. Was tun? Rollen und Text splitten. Das kam vielen entgegen: Zum einen durfte jeder mitspielen, zum anderen musste jeder nur einen Satz oder zwei Sätze auswendig lernen. Auch ein Junge wurde für den Part des Weihnachtsmanns gefunden, sonst hätte man eine Weihnachtsfrau daraus machen müssen.

Sarah Bühler: "Ich finde es immer besser, wenn ich mitspiele. Das macht mehr Spaß als Zugucken. Auch die Proben machen Spaß." | Bild: Christiane Keutner

Eine anspruchsvolle Aufgabe für die vier Regisseurinnen und Betreuerinnen Sabine Gonser, Birgit Welte, Tatjana Kiesel und Julia Sailer, die sie aber mit der entsprechenden Portion Humor und mütterlicher Erziehung lässig bewältigen. Diszipliniert sind aber auch die Kinder: Von den 25 Schauspielern bei der jüngsten Probe mit Kostümen fehlt nur „Maria“, sie war krank.

Leonie Stöldt: "Ich freue mich auf die Aufführung, weil Mama und Papa und beide Omas und Opas kommen und vielleicht meine Cousine." | Bild: Christiane Keutner

Sechs Proben liegen hinter den engagierten und freudigen Akteuren. Zu ihnen zählt Felix. Er ist zum zweiten Mal dabei und findet das Auswendiglernen fürs Spiel besser als für die Schule, „denn dafür gibt es keine Noten“. Er müsste sich aber nicht vor einer Bewertung fürchten, denn sein Text läuft wie geschmiert. „Es macht Spaß und manche Menschen glauben nicht an Gott und da muss man was machen, damit die Leute sehen, dass es ihn gibt. Und ich finde es cool, dass auch Musik getrötet wird“, sprudelt es aus ihm heraus. Seine Einstellung gibt er gratis dazu: „Ich finde, dass man für die armen Leute spenden sollte, weil viele Leute sterben, weil sie nichts zu essen haben. Die Kirche sorgt für sie. Schön, dass es die Adventszeit gibt und man jeden Tag ein Türchen öffnen kann.“

Manuel Welte: "Man sollte lieb sein, das mag Jesus und das sagt ja auch die Geschichte. Schön, dass soviele Kinder aus der Gemeinde dabei sind." | Bild: Christiane Keutner

„Da macht man viel für Jesus und für die Kirche“, ist sich Manuel seiner Verantwortung beim Krippenspiel bewusst. Zwei Wochen hat er jeden Tag zwei Minuten Text auswendig gelernt. Leonie ist froh, dass sie nur einen Satz sagen muss und dass sie Flügel und ein schönes Kleid tragen darf. Sarah findet alle Rollen cool, aber sie will nur eine kleine, „weil die großen sind mir viel zu aufwendig. Das krieg' ich vielleicht mal später hin, wenn ich größer bin.“

Nils Bühler: "Das ist ein schönes Krippenspiel und nicht so langweilig. Vor der Aufführung kribbelt es ein wenig im Bauch." | Bild: Christiane Keutner

Die Geschichte ist modern aufgezogen: Kinder der Neuzeit wissen nicht, warum man Weihnachten feiert. Sie fragen sich, warum Geburtstagskinder Geschenke bekommen, Jesus aber nicht. Nikolaus und eine Verkäuferin machen untaugliche Vorschläge. Die Erkenntnis zum Schluss: Man kann Jesus am besten beschenken, wenn man hilfsbereit und nett zueinander ist, wie der Wirt in der Bethlehem-Geschichte. Mitglieder des Musikvereins Ahausen sowie Sabine Jauch mit ihren Flötenkindern begleiten das Krippenspiel in St. Jakobus musikalisch.

Niklas Welte: "Meine zwei Brüder haben letztes Jahr mitgemacht, da wollte ich jetzt auch mitspielen. Mir gefällt es auch, was auswendig zu lernen." | Bild: Christiane Keutner

Das Krippenspiel wird am Montag, 24. Dezember um 15 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Ahausen aufgeführt. Im Anschluss wird im Waaghäusle mit Unterstützung des Musikvereins Ahausen Glühwein und Punsch angeboten.