Endlich Spiel- und Bastelzeit, heißt es ab 15 Uhr für die elf Grundschüler zwischen acht und neun Jahren, die das Angebot der Nachmittagsbetreuung am Mittwoch wahrnehmen. Zuvor gab es ein Mittagessen und die Kinder machten gemeinsam ihre Hausaufgaben. Ab 15 Uhr übernimmt Ruth Wendenberg-Koop die Gruppe, eine von fünf ehrenamtlichen Betreuerinnen, die die Woche über ein abwechslungsreiches und kreatives Angebot für die Kinder anbieten.

Mittwochs bestimmen die Kinder das Programm

Mittwochs ist offene Betreuung, das heißt, es gibt keine feste Vorgabe. Ob drinnen oder draußen, entscheidet die Lust und Motivation der Kinder. "In der Regel teile ich das auf, erst wird etwas gebastelt und dann geht es noch mal raus", erklärt Wendenberg-Koop. Maret aus Salem findet das Angebot gut, denn sie ist viel lieber mit anderen zusammen als zu Hause vor dem Fernseher. "Es auch gut, weil meine Eltern arbeiten und ich nicht alleine zu Hause bleiben kann."

Manche möchten gern mehr Zeit im Freien verbringen

Ganz wichtig für alle: nach dem Basteln nochmal ausgiebig draußen spielen und toben. | Bild: Jan Manuel Heß

Tim zieht ein eher gemischtes Fazit: "Ich bin schon gerne hier, aber lieber mehr draußen als beim Basteln." Außerdem wäre es toll, wenn es bei der Schule richtige Tore geben würde. "Wir müssen sonst immer zum SVB (Sportverein Bermatingen) auf den Platz." Auch Sina würde gern mehr Zeit draußen verbringen oder zumindest erst draußen sein und dann basteln. "Ich bin seit drei Jahren in der Betreuung und gehe am Mittwoch lieber erst nach draußen." Ruth Wendenberg-Koop versteht ihre Schützlinge, doch sie weiß: Wenn die Kinder erst mal draußen sind, "sind sie schwer wieder hereinzubekommen".

Theater, Erste Hilfe, Basteln und Backen

Das Angebot der Nachmittagsbetreuung ist vielfältig aufgebaut. Montags wird Theater und ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten, dienstags steht jahreszeitliches Basteln auf dem Plan und donnerstags wird gebacken. Luisa mag den Donnerstag besonders gern: "Wir haben schon Apfelmuffins, Blitzbrot und Schüttelbutter gemacht." Ruth Wendenberg-Koop, selbst seit drei Jahren ehrenamtlich dabei, schätzt das Angebot: "Hier macht man sich wirklich Gedanken, die Kinder können sich kreativ betätigen und müssen nicht stumpf die Zeit absitzen."

Vergangenes Schuljahr noch 84 Kinder, dieses Jahr 101

Das hat sich mittlerweile in der Gemeinde herumgesprochen, wie die Zahlen belegen, die Hauptamtsleiterin Maria Wagner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte: "Unser Angebot wurde kontinuierlich an den Bedarf angepasst und weiterentwickelt. In diesem Schuljahr nehmen 101 Kinder eine Betreuung bei uns in Anspruch, im vergangenen Jahr waren es noch 84 Kinder." Damit seien jetzt aber auch die räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft, wie Wagner erläuterte. "Wir werden erst mal weiter auf Sicht fahren und schauen, wie die Anmeldezahlen sich entwickeln."

Großer Dank an ehrenamtliche Betreuer

Außerdem betonte sie in der Ratssitzung, dass es plötzlich nicht mehr Kinder gebe, sondern das Angebot einfach mehr angenommen werde, was ihrer Ansicht nach besonders dem außerordentlichen Engagement der ehrenamtlichen Betreuer zu verdanken sei. "Das ist eine Besonderheit in Bermatingen und verdient daher auch unser aller besondere Anerkennung und Dank."

Die Betreuung Im Schuljahr 2018/2019 nehmen 101 Kinder (Vorjahr: 84 Kinder)

die Betreuung in Anspruch. Sie wird bis 14 Uhr mit Beschäftigten abgedeckt und bis 16.30 Uhr mit fünf ehrenamtlichen Betreuerinnen. Derzeit sind in der 1. Klasse 32 von 46 Schülern angemeldet, in der 2. Klasse 18 von 38 Schülern, in der 3. Klasse 27 von 43 Schülern und in der 4. Klasse 23 von 34 Schülern. Montags wird Theater und ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten, dienstags jahreszeitliches Basteln und donnerstags wird gebacken.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein