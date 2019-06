Das Bermatinger Sondermaschinenbau-Unternehmen IWM Automation Bodensee GmbH, vormals Rohwedder, wird zum Jahresende abgewickelt und geschlossen. Dies teilt der Mutterkonzern MAX Automation SE (Düsseldorf) mit. Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter, für die nun nach Angaben von MAX Automation ein Sozialpaket erarbeitet und eine Transfergesellschaft eingerichtet werden soll.

Alternativen zu der Schließung, so heißt es in der Pressemitteilung des Konzerns, seien „gründlich“ geprüft worden, inklusive einer Veräußerung von IWM. Am Dienstag sei aber die Entscheidung gefallen, die „verlustreiche Tochtergesellschaft“ zum 31. Dezember diesen Jahres zu schließen.

Schließung sei ein „alternativloser Schritt“

Noch abzuarbeitende Kundenprojekte sollen geordnet beendet werden, heißt es. Ohne Aussicht auf eine erfolgreiche Restrukturierung hätten die Kosten für die Fortführung der Geschäftstätigkeit die Aufwendungen für die Abwicklung überstiegen. Bereits im Vorjahr sei IWM in Bermatingen die verlustreichste MAX-Tochtergesellschaft gewesen, weswegen die MAX-Gruppe ihre Ergebniserwartungen habe anpassen müssen. „Die Schließung der IWM Automation Bodensee GmbH ist ein alternativloser Schritt. Wir sind uns der sozialen Verantwortung für die betroffenen Mitarbeiter bewusst und bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen.

Angesichts der seit Jahren vorliegenden Verluste der Gesellschaft und dem hohen Finanzbedarf sehen wir leider keine Möglichkeit mehr für eine nachhaltige Fortführung der Gesellschaft“, wird Andreas Krause, Vorstandsvorsitzender der MAX-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Die Kosten für die Schließung von IWM werden von der Konzernmutter auf einen „oberen einstelligen Millionenbetrag“ beziffert, hinzu kämen die im laufenden Geschäftsjahr angefallenen operativen Verluste. Ebenfalls abgewickelt werden die Schwestergesellschaft IWM Automation GmbH in Porta Westfalica sowie die Elwema Automotive GmbH (Ellwangen), die seinerzeit Rohwedder übernommen hatte.

Raoul Ulbrich, IG Metall: „Wenn ich ein Unternehmen anpreise wie Sauerbier, entstehen bei potenziellen Käufern zuerst einmal große Fragezeichen.“ | Bild: Sabine Tesche

Verärgerung bei der IG Metall

Bei der IG Metall in Singen ist man verwundert und verärgert. Raoul Ulbrich, zweiter Bevollmächtigter, kritisiert sowohl die Entscheidung als auch vor allem den Weg dorthin. Die Art, wie MAX Automation die Verkaufsabsichten für IWM unnötig früh und plakativ am Markt platziert habe, sei „unprofessionell“ gewesen, stellt Ulbrich dem MAX-Management kein gutes Zeugnis aus: „Wenn ich ein Unternehmen anpreise wie Sauerbier, entstehen bei potenziellen Käufern zuerst einmal große Fragezeichen.“

Auch der Entschluss zur Abwicklung zum Jahresende sei offensichtlich ein „Schnellschuss“ gewesen. Vermutlich, so schätzt Ulbrich, sei das Management in der AG unter internen Druck geraten. Denn auch bei der Gewerkschaft wurde man überrascht von dem drastischen Schritt. Man habe zwar gewusst, dass die MAX-Führung bereits seit längerem mit potenziellen Investoren verhandele, habe aber gehofft, dass zumindest für einen Teil der Belegschaft die Arbeitsplätze zu retten seien. Nun sei der Verlust von knapp 100 industriellen Arbeitsplätzen ein harter Schlag ins Kontor für den Arbeitsmarkt in der Region, so Ulbrich. Zuversichtlich stimme hingegen, dass es sich überwiegend um hoch qualifizierte Personen handele, für die die ein Jahr lang bestehende Transfergesellschaft eine gute Chance biete, den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen.

Bürgermeister Martin Rupp: „Die Schließung vom IWM Automation überrascht mich sehr, ich hatte davon im Vorfeld keine Kenntnis. Für die Gemeinde ist das natürlich ein Schock.“ | Bild: Picasa

Bürgermeister: „Verlust von Arbeitsplätzen schmerzt sehr“

„Die Schließung vom IWM Automation überrascht mich sehr, ich hatte davon im Vorfeld keine Kenntnis“, so Bürgermeister Martin Rupp auf Anfrage des SÜDKURIER: „Für die Gemeinde ist das natürlich ein Schock. Der Verlust von 100 Arbeitsplätzen am Ort schmerzt sehr, umso mehr weil auch etliche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bermatingen wohnen.“

Es bleibe für die Beschäftigten mit ihren Familien nur zu hoffen, dass ein möglichst guter Sozialplan abgeschlossen werden könne und alle so schnell als möglich in Folgebeschäftigung kämen. Für die Gemeinde hoffe er, so Rupp,, dass die im Firmengebäude befindliche Talentwerkstatt weitergeführt und für die restlichen Gewerbeflächen zeitnah eine sinnvolle Nachfolgenutzung mit möglichst vielen Arbeitsplätzen gefunden werden könne.