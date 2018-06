20.06.2016 14:01 SK Weingarten Polizei klärt drei Einbrüche auf

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben zwei Männer sowie zwei Frauen ermittelt, denen Einbrüche zur Last gelegt werden, welche in der Nacht zum 17. sowie zum 19. Mai dieses Jahres in der Danziger Straße begangen wurden. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.