Weingarten Mädchen das 300. Baby des Jahres

Albibi Dania heißt das 300. Baby, das dieses Jahr das Licht der Welt im Weingartner Krankenhaus 14 Nothelfer erblickt hat.

Laut Mitteilung aus dem Klinik-Verbund "Medizin-Campus Bodensee" (MCB) wog das Baby 3450 Gramm, war 50 Zentimeter groß, und kam in den frühen Morgenstunden des 7. Juli zur Welt. Albibi Dania ist das vierte Kind der Familie Salam, die aus Damaskus stammt. Die Anzahl der Neugeborenen im 14 Nothelfer liegt laut Mitteilung im Vergleich zum ersten Halbjahr um sieben Prozent höher (plus 19) und der positive Trend dauere an. Bundesweit werden mehr Kinder geboren als in den vergangenen 15 Jahren, die Steigerung zwischen Nordsee und Bodensee liege bei 3,2 Prozent.