Uhldingen-Mühlhofen Zwei Häuser für Menschen mit Unterstützungsbedarf: Leben und Arbeiten in Gemeinschaft

Mit einem Festakt wurden das Wohnhaus und die Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätte (BBF) der Stiftung Liebenau ihrem zweck übergeben. 24 Menschen sollen hier eine Heimat finden und in die Gemeinde integriert hat. Die Planer sehen noch Bedarf für mehr Betreuungspersonal.

Gelungener Start für gemeindeintegriertes Wohnen: Das Wohnhaus an der Bahnhofstraße und die Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätte (BBF) neben dem Feuerwehrgerätehaus der Stiftung Liebenau für Menschen mit hohem und höchstem Unterstützungsbedarf sind fertiggestellt und bezogen. 24 Menschen haben sich an dem neuen Wohn- und Beschäftigungsort eingelebt und Heimat gefunden. Am Wochenende wurden die beiden Häuser ihrer Bestimmung übergeben; die Segnung übernahmen die Pfarrer Matthias Schneider und Thomas Weber. "Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung – wir von der Stiftung Liebenau sagen ja", drückte Prälat Michael H.F. Brock vom Vorstand der Stiftung das Ziel aus.

Markus Wursthorn, Geschäftsleiter Schule, Erziehung, Bildung und Arbeit der Liebenau Teilhabe GmbH, gab während der Feier im Feuerwehrgerätehaus zunächst einen Rückblick und dankte der Gemeinde, dass sie von Anfang an den Plänen der Stiftung Liebenau offen gegenüber gestanden habe. "Das ist nicht selbstverständlich, aber das macht uns das Herz warm", ergänzte Michael Brock. Nachdem die ersten Menschen im Januar 2017 in die Gebäude gezogen seien, habe man schnell feststellen müssen, dass der individuelle Unterstützungsbedarf noch höher sei, als man erwartet habe, so Wursthorn. Man müsse jetzt gemeinsam schauen, noch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. In dieses Horn blies auch Andrea Sigwart, Vertreterin des Angehörigenbeirats. "Die Personalressourcen sollten stärker finanziert werden", appellierte sie.

Dass die Anforderung an Inklusion noch mehr Unterstützung brauche, hatte eingangs auch Michael Brock festgestellt. "Inklusion in den Kommunen, Teilhabe an der Gesellschaft braucht deutlich höhe Ressourcen und darf nicht am Ende des Tages auf Kosten errungener Qualität gelebt werden", mahnte er. Brock zeigte sich überzeugt, dass die Stiftung Liebenau "ein guter Wegbegleiter ist für Menschen mit Behinderung, um Orte und Menschen zur Verfügung zu stellen, die wieder Heimat bedeuten, in einem Umfeld, das uns freundlich aufnimmt". Er sagte weiter, dass das Projekt in Uhldingen eine hohe Aufmerksamkeit habe, weil ein großes Bedürfnis vorhanden sei, auch außerhalb von Komplexeinrichtungen Menschen mit Unterstützungsbedarf zu begleiten.

Bürgermeister Edgar Lamm sagte, mit den beiden Häusern habe sich die Stiftung Liebenau für den richtigen Weg in die richtige Richtung entschieden. "Inklusion ist heute in aller Munde und die quasi Abschottung von Behinderten ausschließlich in großen zentralen Einrichtungen ist nicht mehr zeitgemäß, sondern es besteht eindeutig die Verpflichtung für uns alle, Behinderte in der Gesellschaft zu integrieren, denn sie sind ein Teil von uns", sagte er. Lamm erinnerte daran, dass jeder von einem Tag auf den anderen persönlich oder in der Familie mit dem Thema Behinderung betroffen sein könne.

"Heute tun wir Gutes", sagte Ignaz Wetzel, Sozialdezernet des Bodenseekreises, in Bezug auf die Inbetriebnahme der Häuser, die ein weiterer Schritt auf dem langen Weg darstelle, der den Bodenseekreis zu einem inklusiven Landkreis machen werde. Habe man früher über Komplexstandorte für Menschen mit Behinderung verfügt, gehe jetzt der Weg in Richtung Dezentralisierung, "also die Verlagerung von stationären Plätzen von einem zentralen Standort an verschiedene kleine Standorte". "Mit der Dezentralisierung erreichen wir natürlich noch nicht die Inklusion, aber zumindest die Integration", sagte Wetzel. Die Dezentraliserung stelle eine Herausforderung für die Leistungserbringer, für den Leistungsträger, für die Städte und Gemeinden mit den neuen Wohnformen und deren Infrastruktur sowie für die betroffenen Menschen und deren Angehörigen dar.

Julia Lindenmaier, stellvertretende Leiterin des Referats "Sozialplanung – investive Förderung" beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, sagte, die beiden Häuser orientierten sich an den Wünschen der Bewohner und Nutzer. Die Stiftung Liebenau stelle den Mensch in den Mittelpunkt, "mit dem, was er kann und was er braucht". Die von der Stiftung forcierte Inklusion werde gewohnheitsmäßig dauern, "aber es wird gelingen", zeigte sie sich überzeugt.

Andreas Reinhardt sprach "große Herausforderungen" an, die auf ihn als Architekt zugekommen seien. Denn das BBF habe aufgrund der Topografie des Grundstücks auf einem relativ begrenzten Plateau untergebracht werden müssen, weil es einen Höhenunterschied von sechs Metern zur angrenzenden Straße gebe. Beim Wohnhaus wiederum habe man das dreieckige Grundstück so ausnutzen müssen, "dass das Gebäude nicht zu nah an die Nachbarn heranrückt und Außenbereiche mit Aufenthaltsqualität für die Bewohner entstehen". Er freute sich, dass die Idee, eine stadtnahes Wohn- und Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung anzubieten, von der Stiftung Liebenau in bemerkenswerter Weise umgesetzt worden sei.

Die Stiftung und die Häuser

Die Stiftung Liebenau, eine kirchliche Stiftung privaten Rechts aus Meckenbeuren, befähigt Menschen, die besondere Unterstützung benötigen, zu größtmöglicher Selbstbestimmung und einer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die beiden Häuser ermöglichen es 24 Menschen mit Assistenzbedarf, inmitten der Gemeinde zu leben und zu arbeiten. Im Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum (BBF) erhalten sie eine verlässliche und individuell gestaltete Tagesstruktur. Die Baukosten für die beiden Gebäude belaufen sich auf 3,6 Millionen Euro für das Wohnhaus und auf 1,5 Millionen Euro für das BBF. Mehr als ein Drittel der Kosten wurden vom Land und der Aktion Mensch getragen: Für das Haus gab es 864 640 Euro vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KfJS) und 250 000 Euro von der Aktion Mensch, für das BBF 477 715 Euro vom KfJS und 110 000 Euro von der Aktion Mensch. (hk)