vor 5 Stunden SK Uhldingen-Mühlhofen Zeugenaufruf: Nach 2500-Euro-Schaden von Parkplatz geflohen

Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Samstag zwischen 13.30 und 14 Uhr unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er auf einem Parkplatz an der Seefelder Straße in Uhldingen-Mühlhofen einen Mercedes beschädigt hat.