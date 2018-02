vor 59 Minuten Manuela Klaas Exklusiv Uhldingen-Mühlhofen Wie Anne Katharina Keßler Botschafterin für Olympia wurde

Anne Katharina Keßler aus Unteruhldingen wird in den kommenden zwei Wochen jede Menge olympisches Flair atmen. Wenn Biathletin Laura Dahlmeier, Skispringer Richard Freitag und Skirennläuferin Viktoria Rebensburg bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang um Gold für Deutschland kämpfen, wird Keßler mitfiebern. Jedoch nicht wie ihre Mitschüler vor dem Fernseher – die 16-jährige Telemarkerin, die die Oberstufe des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg besucht, ist live vor Ort. Sie nimmt gemeinsam mit dem 17-jährigen Segler Luca Mayer aus Konstanz sowie 38 weiteren sportbegeisterten Jugendlichen aus ganz Deutschland vom 7. bis 22. Februar am Olympischen Jugendlager teil. Wie die junge Unteruhldingerin Botschafterin für Olympia wurde: Hier ist ihre Geschichte.