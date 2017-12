vor 20 Stunden Holger Kleinstück Uhldingen-Mühlhausen Weihnachtspodium in der Lichtenbergschule

304 Schüler lernen an der Musikschule in Uhldingen-Mühlhofen ein Instrument. Die Vielfalt an Instrumenten ist groß. Nach welchen Kriterien entscheiden sich die Kinder, ob sie lieber in die Flöte oder in die Tuba blasen?