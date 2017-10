Uhldingen-Mühlhofen Wald in all seinen Facetten bei Ausstellung im Kunstraum zu sehen

Wald in all seinen Facetten bei Ausstellung im Kunstraum zu sehen

Uhldingen-Mühlhofen – Malereien, Skulpturen, Fotografien, Videos und Schmuck sind derzeit zum Thema Wald im Kunstraum Uhldingen ausgestellt. Es handelt sich um die vierte Ausstellung des Uhldinger Freundeskreises Kunst in den Räumen eines ehemaligen Drogeriemarktes gegenüber der evangelischen Kirche in der Linzgaustraße, den der Verein anlässlich seines 20. Geburtstag in diesem Frühjahr bezogen hatte. Aufgrund der Vielfalt der Materialien und Techniken ist eine qualitativ hochwertige Ausstellung für die Region „und natürlich auch für unseren Verein“ entstanden, wie die Vorsitzende Elisabeth Heckenberger-Holstein hervorhebt. "Wunderbar inspirierend in seiner Vielfalt" und "eine Bereicherung für Uhldingen-Mühlhofen" lauten zwei Kommentare im Gästebuch.

Beim Betreten des Raumes fällt der Blick unwillkürlich auf eine großformatige Boden-Installation aus Holz von Günter Graf aus Taisersdorf. Er ließ im Sägewerk dicke Schwarten von heimischen Weißtannenstämmen sägen, schnitt sie mit der Kreissäge in der gewünschten Breite und in drei verschiedenen Längen ab. Diese Abschnitte legte er in zwölf Reihen. „Das unbehandelte, nur von der Rinde befreite Holz strahlt eine Wärme aus, die dem nüchternen Raum guttut“, sagt Heckenberger-Holstein. Ein Besucher der Vernissage habe gemeint: „Die Oberfläche gleicht Wasserwellen.“

Beim Gang durch die Ausstellung fallen großformatige Fotos von Ralf Bittner aus Überlingen auf, die Waldansichten mit Unschärfen und Überbelichtungen zeigen. Carl-Thomas Hauser aus Owingen wiederum fotografiert auch analog, aber immer nur Ausschnitte, Zweige mit Blättern, Äste, Stämme in schwarz-weiß. Zu diesen geheimnisvoll anmutenden Fotos passt das Collier mit Ohrgehängen von Sybille Groh aus Uhldingen-Mühlhofen, "doch das Geschmeide ist nicht tragbar – es ist kunstvoll aus Waldrebenranken zusammengefügt“, sagt Heckenberger-Holstein. Direkt daneben steht eine kleine Videoinstallation von Dorle Ferber aus Owingen: Waldfotos aus der Region und Regenwaldbilder aus Indonesien sind zu sehen, begleitet von zwitschernden Vögeln oder Elfengesang.

Carla Chlebarov aus Salem hat in ihren Bildern die Farben des Waldes eingefangen, das eine in Grüntönen, in einem dominieren Rosatöne, sodass der Wald blüht. „Aber eigentlich ist für mich ein Wald braun“, sagt die stellvertretende Vorsitzende. Einen dunklen, bedrohlichen Aspekt des Waldes hat Alma Göring aus Oberteuringen in ihrem vorwiegend in Schwarz gehaltenen Bild hervorgehoben. Ursula Erchinger von der Kunstwerkstatt Überlingen hat sich mit dem „Nachtspaziergang“ der Wölfe des gleichen Themas angenommen und ihre „Magic Mushrooms“ schneiden eine ganz andere Gefahr an. Eine Bedrohung spürbar ist auch im goldenen Schrein von Nora Schammèl aus Salem. „Ist es ein Abgesang auf den Wald, den wir Deutschen angeblich so besonders lieben?“, fragt sich Heckenberger-Holstein. Bunte Sande und Erden, die ausdrucksvolle Waldansichten schaffen, sind in den Bildern von Annemarie Rudolph aus Pfullendorf zu erkennen, Wiltrud Karitter aus Salem verarbeitet Naturmaterialien. „Bei ihr sind es jedoch Rinden, Stöckchen und Blätter, die zu abstrakten oder figürlichen Kompositionen arrangiert werden“, erläutert die Vorsitzende.

Einen besonderen Reiz geben der Ausstellung Holzstücke, die gegeneinander schlagen, deren leicht unterschiedliche Töne gleichzeitig belebend und beruhigend wirken: Ein Bewegungsmelder setzt eine rätschenartige Apparatur in Bewegung, die von einer Autobatterie angetrieben wird. Es handelt sich um eine „Kunstmaschine“ von Michael Kussl.

Ob es im Kunstraum noch eine weitere Ausstellung geben wird, ist noch nicht sicher, da er von vornherein als Interimsbleibe gedacht war. Bisher hat sich aber gezeigt, dass von Ausstellung zu Ausstellung mehr an Kunst interessierte Besucher in den Ortskern von Oberuhldingen kamen. Zur Finissage am 29. Oktober spielen Db Mol(l) Zwei – Ulrich Gössler, Saxofon und Bass, und Werner Lautenbach, Gitarre.

Der Verein

Die Ausstellung im Kunstraum Uhldingen, Linzgaustraße Oberuhldingen, ist bis 29. Oktober geöffnet, jeweils von Freitag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Der Freundeskreis Kunst Uhldingen-Mühlhofen wurde 1997 gegründet. Der Zusammenschluss von Kunstfreunden will die bildende Kunst pflegen, die Kunstausbildung insbesondere für Jugendliche fördern und Künstler unterstützen. Der Verein richtet immer wieder Ausstellungen seiner Mitglieder, aber auch für Gäste aus. Ausstellungsbesuche, Sommerfeste und Stammtische sowie mehrtägige Kunstfahrten setzen gesellige Akzente. Vorsitzende ist seit 2006 Elisabeth Heckenberger-Holstein aus Uhldingen-Mühlhofen, ihre Stellvertreterin ist Carla Chlebarov aus Salem-Neufrach. www.kunst-in-uhldingen.de