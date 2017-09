Uhldingen-Mühlhofen VdK-Ortsverband feiert 70. Geburtstag

Der Ortsverein Uhldingen-Mühlhofen des Sozialverbands VdK ist vor 70 Jahren gegründet worden. Heute hat er 300 Mitglieder. Bei der Geburtstagsfeier ehrte Vorsitzender Hans-Peter Groeschel den Beisitzer Axel Berkowski für 20 Jahre im Ehrenamt.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Mit der Goldenen Ehrennadel des Sozialverbands VdK Deutschland hat Hans-Peter Groeschel, Vorsitzender des Ortsverbands Uhldingen-Mühlhofen, Beisitzer Axel Berkowski geehrt. Diese Auszeichnung für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für den Ortsverband war den Höhepunkt während der 70-Jahr-Feier des Ortsverbands in der Mehrzweckhalle. Zudem wurden 20 Jahre Osteoporose-Selbsthilfegruppe Uhldingen-Mühlhofen gefeiert. Anlässlich der runden Geburtstage hatte Kassiererin Anita Neubacher eine Festschrift verfasst, die auf viel Interesse bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern stieß.

Groeschel wies auf die Gründung des Ortsverbands am 23. November 1947 im Gasthaus „Bahnhof“ in Oberuhldingen hin, die mit Genehmigung der damaligen französischen Besatzung erfolgt sei. Eugen Schaible, Eugen Distel, Heinrich Münch hätten die Gründung eines Verbandes der Kriegsopfer bereits Anfang 1946 vorbereitet. Schaible sei "unglaubliche" 48 Jahre Vorsitzender gewesen, erklärte Hans-Peter Groeschel.

Die Gründung der Fachgruppe Osteoporose habe am 30. Juni 1997 stattgefunden. Es seien damals schwierige Verhandlungen mit den Krankenkassen gewesen, die einen Teil der Kosten für die Mitglieder hätten übernehmen sollen. Groeschel zog eine Bilanz: „Es hat geklappt und seit 20 Jahren können unsere Mitglieder in zwei Gruppen unter fachkundiger Anleitung entsprechende Gymnastik durchführen.“

Durch das vielfältige Angebot, welches der VdK seinen Mitgliedern biete, hätten viele ehrenamtliche Vorstandsmitglieder in den vergangenen 70 Jahren den Ortsverband zu dem gemacht, was er heute sei. Groeschel nannte eine Zahl: „Ein Ortsverband mit über 300 zufriedenen Mitgliedern.“ Dieselbe Bilanz zog der Kreisvorsitzende Peter Kammer. "Die Gründungsmitglieder konnten noch nicht erahnen, dass aus dieser Interessengruppe einmal ein so erfolgreicher und großer Ortsverband werden würde." Lob zollte auch Bürgermeister Edgar Lamm den Verantwortlichen des sozialverbands. "Ein denkwürdiger Tag. Die Aufgaben des VdK werden immer wichtiger. Wir als Gemeinde sind stolz auf unseren Ortsverband."