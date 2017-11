Überlingen VGH gibt Stadt Recht: Swimmingpool muss zurückgebaut werden

Nach fünf Jahren hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim im Streit um einen Swimmingpool in letzter Instanz der Stadt Recht gegeben: Der Pool wurde illegal errichtet und muss nun zurückgebaut werden. Baubürgermeister Längin erhofft sich von dem Urteil eine Signalwirkung.

Fünf Jahre dauerte der Rechtsstreit zwischen der Stadt Überlingen und dem Eigentümer eines Grundstücks in der Goldbacher Straße. Nun zog der Verwaltungsgerichtshof einen Schlussstrich, womit das Urteil zum Rückbau eines illegal errichteten Swimmingpools rechtskräftig ist. Ob der Pool tatsächlich abgerissen oder vielmehr nur zugeschüttet wird, ist noch unklar. Das hängt von der Stabilität des Molassefelsens nahe der Hangkante ab, in die der Betontrog im November 2009 gegossen worden ist. Vier Monate haben die Eigentümer nun Zeit, der Aufforderung nachzukommen. Die Arbeiten an der sensiblen Hangkante dürfen ausschließlich durch geeignete Fachfirmen erfolgen.

"Diese Angelegenheit wurde sowohl politisch als auch öffentlich mit großem Interesse verfolgt", stellt Überlingens Baubürgermeister Matthias Längin fest. "Insofern erhoffen wir uns selbstverständlich auch eine gewisse Signalwirkung. Das vorliegende Verfahren verdeutlicht einmal mehr, dass es bei baurechtswidrigen Anlagen vorrangig nicht darauf ankommt, wie aufwändig sich deren Beseitigung gestaltet, sondern dass die baurechtliche Ordnungsfunktion in angemessener Weise gewürdigt wird."

In seiner Entscheidung vom 9. November dieses Jahres wies der VGH Mannheim einen Antrag auf Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen zurück. Die Sigmaringer Richter hatten bereits 2015 entschieden, dass keines der vielen vom Bauherrn angefügten Argumente stichhaltig war und sie hatten deutlich gemacht, wie massiv der illegale Eingriff der Bauherren in die schützenswerte Landschaft war: Eine „private Grünfläche“, wie sie der Bebauungsplan vorsieht, sei auf dem Grundstück „nicht mehr zu erkennen“ gewesen, urteilten die Richter, nachdem sie sich die Sache vor Ort angeschaut hatten und feststellten, wie groß die durch den Pool und seine Einfassungen versiegelte Fläche war.

Der Pool entspreche weder dem Bebauungsplan, noch füge er sich in die Umgehung ein. Das Schwimmbecken sei sogar dann unzulässig, wenn der Bebauungsplan „Goldbacher Straße“, wie vom Poolbesitzer angestrebt, für unwirksam erklärt werden würde. Denn es gebe in der unmittelbaren Nachbarschaft keinen vergleichbaren Fall. Die vom Eigentümer gegenüber dem Verwaltungsgericht auf 70 000 bis 80 000 Euro bezifferten Abbruchkosten seien nicht unverhältnismäßig, urteilte das Verwaltungsgericht Sigmaringen.

Mit verschiedenen juristischen Argumenten hatten die Bauherren versucht, die Abrissverfügung abzuwenden. Unter anderem hatte einer ihrer Rechtsanwälte damit argumentiert, dass Befreiungen vom Bebauungsplan möglich sein müssten. Dafür, so das Verwaltungsgericht, fehlten die Voraussetzungen. Die im Bebauungsplan festgelegten Ziele seien ja gerade die Sicherung des Grünbestandes und der Geländestrukturen sowie der Erhalt der typischen Grünstrukturen. Ausdrücklich sollen die Felskanten wegen ihrer besonderen Wertigkeit Tabuflächen sein. Das Argument, es handle sich um eine untergeordnete Nebenanlage, verwarfen die Richter ebenso, und zwar mit Verweis auf „die Dimension des Pools“, der grenzüberschreitend vor zwei Doppelhaushälften liegt. Die mit Becken und Steinplatten versiegelte Fläche entspreche annähernd der durch die beiden Wohnhäuser überbauten Fläche!

Auch sieht das Gericht im Gegensatz zum Bauherren Artikel 3 des Grundgesetzes, den Gleichbehandlungsgrundsatz, nicht verletzt. Von einer willkürlichen Entscheidung der Stadt könne nicht die Rede sein, es gebe keine Vergleichsfälle. Gescheitert sind die Bauherren außerdem mit ihrem Verweis auf den Vertrauensschutz. Sie hätten sich auf das Wort des stellvertretenden Leiters im Baurechtsamt verlassen, der vor Baubeginn eine Poolanlage als „vorstellbar“ und „verfahrensfrei“ gehalten habe. Die Kläger, so das Gericht, könnten daraus keinen Bestandsschutz ableiten, weil es der Schriftform bedarf. Gebaut wurde im November 2009: Auch wenn sich die Stadt erst Mai 2011 kritisch damit befasst habe, so die Richter, lasse sich keine „Verwirkung“ herleiten.

Wie Bürgermeister Matthias Längin abschließend mitteilt, bildete die Mitwirkung des Gemeinderats an der Ermessensentscheidung einen Knackpunkt im Verfahren, denn die Räte seien nicht zuständig gewesen. Doch alle Instanzen hätten klargestellt, "dass die zuständige Baurechtsbehörde im vorliegenden Verfahren unabhängig früherer Beschlüsse durch unzuständige kommunalpolitische Gremien auf Grundlage einer eigenständigen, umfassenden Ermessensausübung gehandelt hat". Längin weiter: "Alles in allem bleibt festzuhalten, dass es sich um eine lange, komplexe juristische Auseinandersetzung in den Tiefen des materiellen Baurechts gehandelt hat. Die Verfahrensdauer von etwa fünf Jahren hängt von der jeweiligen Komplexität des Vorgangs sowie der Auslastung der Behörden und Gerichte ab. Vorliegend muss auch berücksichtigt werden, dass keine Gefahr in Verzug vorlag und insofern auch kein Eilverfahren geboten war."

Die Chronologie