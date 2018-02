Uhldingen-Mühlhofen Urgestein Sigi Burgermeister nimmt auf der Bühne seinen Hut

Rückblick und Zukunft: Mit Tränen in den Augen sagte Sigi Burgermeister beim 44. Auftritt für die Narrenparade Adieu, aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet er sich von der Narrenbühne. Derweil legte der Nachwuchs bei der Narrenparade so richtig los, die jüngsten Akteure sind vier Jahre alt.

Neun Programmpunkte standen auf dem Programm der Narrenparade in Mühlhofen. Und schon vorher wurde einer mit Spannung erwartet: Sigi Burgermeister. Der Ehrenpräsident des Narrenvereins Mühlhofen stand zum 44. Mal auf der Bühne der Narrenparade. Hier trifft die Bezeichnung Urgestein den Nagel auf den Kopf. In seinen Anekdoten blickte er noch einmal amüsant auf seine Zeit im Verein und als Narrenpräsident des Verbandes Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine zurück. Doch aus gesundheitlichen Gründen nahm er Abschied von der Narrenbühne, und tat dies auf emotionale Art und Weise, und mit mehr als einer Träne in den Augen. Nach lang anhaltendem Applaus fiel dann sein letzter Vorhang.

Dorfschnüffler Günter Stumpf, der in seiner gewohnt lockeren und unterhaltenden Art zahlreiche Lacher parat hatte, spielte ein Ständchen für Sigi Burgermeister und erinnerte mit einem Augenzwinkern an Bayern München. Dort fing Jupp Heynckes mit 70 Jahren auch noch einmal an zu trainieren.

Immer wieder ein Thema war das mittlerweile bekannte „Mühlhofer Loch“. Die Baustelle im Herzen des Ortsteils war in einigen Stücken ein Thema. Die Laienspielgruppe präsentierte sogar eine ganze Geschichte über die Baustelle – inklusive Pleitegeier. Beim Auftritt der Gruppe „Elfer & Co“ drehte es sich um das Thema Urlaub. Vor allem die heißen Tanzeinlagen der Männer in ihren Kostümen sorgten für Begeisterungsstürme. Auch die mittlerweile bekannten Sing Stars der Funkenhexen unterhielten mit Hits aus den 1950-er Jahren bestens.

In diesem Jahr wurde sehr viel getanzt auf der Bühne. Den Auftakt machten die Mini-Hexen, bei denen die jüngsten erst vier Jahre alt waren. Sie sorgten mit ihrem Tanz gleich für Stimmung, gefolgt von den Jung-Hexen, die mit ihrem Sport-Trainings-Tanz auf der Bühne bewiesen haben, dass sie konditionell topfit sind. Eine eher ruhigere, aber äußerst anspruchsvolle Choreografie präsentierte die Tanzgruppe der jungen Narren mit ihrem Regenschirmtanz. Den krönenden und vor allem lautstark gefeierten Abschluss der Narrenparade absolvierten die harten Jungs des Männerballetts des Wolfsrudels, die als Knastjungs für Furore sorgten.