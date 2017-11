Uhldingen-Mühlhofen Unter neuer Flagge: Bühler Motor bekennt sich zum Standort Mühlhofen

Übernahme der Dornier Technologie Systems GmbH durch die Bühler Motor GmbH ist nach dem Flaggentausch nun auch nach außen hin sichtbar. In den kommenden Jahren sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

Bereits am 1. August dieses Jahres hat die Bühler Motor GmbH die Dornier Technologie Systems GmbH im Gewerbegebiet Mühlhofen übernommen. Mit dem symbolischen Flaggentausch wurde der Wechsel nun auch nach außen hin sichtbar gemacht. Der Standort Uhldingen-Mühlhofen bleibt weiterhin bestehen und wird zum Kompetenzzentrum im Bereich "Aviation" weiterentwickelt. Schon im Vorfeld hatten Bühler Motor und Dornier Technologie eine enge Kooperation. Sie entwickelten gemeinsam das "Seat Actuation System Paxcom", ein elektrisches Sitzeinstellungssystem für Flugzeugsitze. Elektronik und Software für die Sitzeinstellungen werden weiterhin in Mühlhofen hergestellt, sagte Geschäftsführer Udo Haberland. Im nächsten Jahr sollen zu den bisher 41 Beschäftigten weitere Mitarbeiter eingestellt und der Parkplatz vergrößert werden. "Wir bleiben Luftfahrer, auch unter neuer Flagge", bekräftigte Mitgeschäftsführer Stefan Gröllich, nach einem kurzen Überblick auf die 21-jährige Firmengeschichte unter dem Namen Dornier.

Cornel Furtwängler, als Vertreter der Inhaberfamilie der Bühler Motor GmbH, freute sich, die Mitarbeiter mit "dem symbolischen Akt in die Bühler-Welt zu integrieren". Es gäbe "klare Regeln in dieser Welt", betonte der Gesellschafter und führte als Beispiele "Qualitätssicherung, Prozessabläufe und klare Strukturen" an. Die lange Zeitspanne zwischen Übernahme und Festakt begründete er mit gesellschaftsrechtlichen Änderungen und auch damit, dass man "die Mannschaft besser kennenlernen wollte für eine vernünftige Integration". Das Unternehmen Bühler Motor wurde 1855 in Triberg im Schwarzwald gegründet und befindet sich seit 120 Jahren im Besitz der Familie Furtwängler. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg beschäftigt laut eigener Aussage 1700 Mitarbeitern auf drei Kontinenten.

Bürgermeister Edgar Lamm hob hervor, "dass die Gemeinde stolz darauf ist, dass sich ein erfolgreiches Vorzeigeunternehmen niedergelassen hat, denn der Erfolg einer Firma ist auch ein Erfolg für die Gemeinde".