Bodenseekreis Uhldingen-Mühlhofen wird Echt-Bodensee-Card vorerst nicht einführen

Bürgermeister Edgar Lamm hat die Vermieter über die neue Lage in Sachen Echt-Bodensee-Card (EBC) informiert. Die Gemeinde wird die Gästekarte vorerst nicht einführen und vollzieht damit eine Kehrtwende nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Anfang der Woche.

Nach 15 Minuten war die Vermieterversammlung am Dienstagabend im Weltererbesaal beendet. Eigentlich sollte der Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), Enrico Heß, über den Stand zur Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) berichten. Stattdessen stand Bürgermeister Edgar Lamm vor rund 50 Gastgebern aus dem Ort und erklärte, die Gemeinde werde sich erst dann wieder mit der EBC beschäftigen, wenn Rechtssicherheit bestehe.

Tags zuvor, also am Montag, hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg seine Entscheidung mitgeteilt, die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen für unwirksam zu erklären. Das Urteil folgte der Klage einer Vermieterin aus Langenargen, die Gästedaten nicht an die DBT weiterreichen will, wenn die Urlauber dem nicht zustimmen, wozu sie laut Kurtaxe-Satzung aber verpflichtet ist. Außerdem beklagte sie die Tatsache, dass die EBC mit 1 Euro aus der erhöhten Kurtaxe finanziert wird, obwohl die Gäste für den DBT-Anteil von 25 Cent keinen Gegenwert bekommen. Hinter der Klägerin Annette Pfleiderer stehen zahlreiche Gastgeber, die die Sammelklage auch finanziell unterstützt haben – ganz besonders vom Verein Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen (GUM), der seit Monaten zu den schärfsten Kritikern der EBC in dieser Form gehört.

Bürgermeister Lamm wollte vor den Vermietern inhaltlich keine Stellung nehmen, da noch keine Urteilsbegründung vorliege. Erst dann könne man prüfen, ob und was zu ändern sei. Die Leiterin der Tourist-Information, Julia König, nutzte den Moment, um für ein gemeinsames Miteinander zu werben. "Die EBC ist vielleicht vom Tisch, zumindest in der nächsten Zeit", sagte sie. Dies würde sie gern als Chance sehen, eine neue Gesprächsbasis mit den EBC-kritischen Vermietern aufzubauen. "Sie haben Recht bekommen, das akzeptieren wir", sagte Julia König, und solange die Rechtssituation unklar sei, werde es keine weiteren Bemühungen geben, die EBC einzuführen.

Für Gastgeber Ernst Laule war dieser Auftritt des Bürgermeister zu wenig. "Sie haben sich schlecht verhalten, sich hinter ihrem Schreibtisch versteckt. Jetzt hinterlassen Sie Frau König einen Scherbenhaufen", warf er Edgar Lamm vor und erklärte, sich eine neuerliche Zusammenarbeit deshalb nicht vorstellen zu können. Außerdem habe sich die Gemeinde nie dafür interessiert, ob die Gäste diese Karte auch haben wollten. Er habe eine Gästebefragung zur EBC initiiert. Das Ergebnis übergab er Edgar Lamm und stellte es auch dem SÜDKURIER zur Verfügung.

Demnach beteiligten sich zwölf Uhldinger Gastgeber an der Befragung. 238 Fragebögen wurden von Gästen ausgefüllt und unterzeichnet. Auf die Frage, ob sie bereit wären, 1 Euro pro Person und Tag zu bezahlen, um im Urlaub kostenlos Bus und Bahn nutzen zu können, antworteten 70 Prozent mit Nein. Stattdessen nutzen laut Umfrage zwei Drittel der Gäste das Auto, um Ausflugsziele oder andere Städte zu erreichen. Danach folgen als Verkehrsmittel der Wahl Schiff und Fahrrad. 24 Gäste gaben an, den Erlebnisbus zu nutzen; 28 Gäste fuhren mit dem Bus in eine andere Stadt, mit dem Zug nur acht. Die Schlussfolgerung der Gastgeber: Die Gäste wollen sich im Urlaub nicht den Zeitplänen von Bus und Bahn unterwerfen und würden sich ohnehin nur in einem recht kleinen Radius von Uhldingen-Mühlhofen weg bewegen. Die Top 6 der Ausflugsziele sind demnach die Pfahlbauten, die Mainau, die alte Burg Meersburg, das Traktor Museum, Affenberg und Schloss Salem. Alles Ausflugsziele, für die der Gast mit der EBC im übrigen keine Vergünstigung erhält.

Das Gerichtsurteil

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen für unwirksam erklärt. „Die Revision ist nicht zugelassen“, erklärte Gerichtssprecher Matthias Hettich auf Anfrage. Das Urteil fußt auf einer Normenkontrollklage der Gastgeberin Annette Pfleiderer, die in Langenargen Ferienwohnungen vermietet. Die Gemeinde hatte im Oktober 2016 ihre Kurtaxe-Satzung wegen der Einführung der Echt-Bodensee-Card geändert und alle Vermieter darin verpflichtet, die elektronische Gästekarte nicht nur auszugeben, sondern vorab eine Zustimmungserklärung der Gäste einzuholen, dass ihre Daten auch an Dritte weitergegeben werden dürfen. In einem Kooperationsvertrag mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) verpflichtet sich die Gemeinde, dafür zu sorgen, dass die DBT alle benötigten Daten ausschließlich auf elektronischem Weg erhält. (kck)