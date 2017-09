Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen steigt aus Gästekarte EBC aus

Der Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig seinen Beschluss vom 25. Juli 2016 widerrufen. Dieser sah vor, der "Echt Bodensee Card" im Jahr 2018 beizutreten.

Damit zieht die erste Gemeinde die Konsequenzen aus einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim. Der hatte am 18. September mitgeteilt, dass die Kurtaxe-Satzung der Gemeinde Langenargen unwirksam ist. Eine Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Die Satzung wurde wegen der Einführung der EBC in Langenargen geändert. Dagegen hatte eine Gastgeberin erfolgreich geklagt.

2015 hatte Uhldingen-Mühlhofen die Absicht erklärt, die elektronische Gästekarte einzuführen, mit der Urlauber kostenlos Bus und Bahn im Bodo-Verbundgebiet fahren und weitere touristische Vorteile erhalten können. Gegen diese Karte stemmte sich die Mehrzahl der Vermieter in der Gemeinde, die zwischenzeitlich in einem eigenen Gastgeber-Verein organisiert sind (GUM). Deren forsche Kritik an der EBC – mangelnder Datenschutz, zu teuer, zu aufwendig – blieb im vergangenen Jahr nicht ganz ungehört. Der Gemeinderat beschloss zwar, der EBC im Jahr 2018 beizutreten, sicherte sich allerdings ein Rücktrittsrecht von diesem Beschluss. Von diesem machte der Rat am Montagabend Gebrauch.