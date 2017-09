vor 35 Minuten Stefan Hilser Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen legt Einführung der Echt-Bodensee-Card auf Eis

Vom Spruch des Verwaltungsgerichtshofs zur Langenargener Kurtaxen-Satzung direkt betroffen, wird es in Uhldingen bis zur Klärung aktueller Rechtsfragen keine Einführung der EBC geben. Das teilte die Gemeinde in einer Mail an die Vermieter mit.