Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen: Bürgermeister Edgar Lamm zieht Jahresbilanz und blickt auf Projekte 2018

Im Rückblick auf das Jahr 2017 ist Bürgermeister Edgar Lamm zufrieden. Vom Start des Welterbesaals bis zum Abschluss der Lärmschutzarbeiten an der B 31 – die Liste für 2017 ist lang.

Uhldingen-Mühlhofen – Viel Positives für die Bürger hat die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen nach Darstellung von Bürgermeister Edgar Lamm im Vorjahr umgesetzt. Sein Dank gilt in dem Zusammenhang den Mitgliedern des Gemeinderates, die „sehr gute Entscheidungen getroffen“ hätten. Das vorige Jahr habe alle wieder vor große Herausforderungen gestellt, die man jedoch mit positiver Lebenseinstellung, guten Gesprächen und engagierter Durchsetzungskraft hervorragend gemeistert habe. Auch für dieses Jahr habe man sich hohe Ziele gesteckt. "Diese Zukunftsprojekte sind auch Ausdruck einer unglaublich dynamischen Entwicklung in unserer liebenswerten Pfahlbaugemeinde", sagt Lamm.

Besonders freut er sich über die im Januar erfolgte Inbetriebnahme der Tourist-Information mit Welterbesaal, dem sich Anfang April noch ein Tag der offenen Tür anschloss. Bereits am 15. Januar konnte hier der Neujahrsempfang der Gemeinde stattfinden. Aus der Tourismusförderung hat die Gemeinde knapp 391 000 Euro, vom Land Baden-Württemberg 200 000 Euro erhalten. „Der in der Saison täglich sehr große Andrang unserer Gäste in der neuen Tourist-Information bestätigte uns jeden Tag die Richtigkeit der damaligen Entscheidung eines Neubaus“, so Lamm. Nicht neu, aber umgebaut wird derzeit noch das Rathaus in Oberuhldingen. Lamm rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten Ende Februar. Sein Dank gilt allen Mitarbeitern „für die Engelsgeduld bei den Beeinträchtigungen während der Arbeitszeit und insbesondere für die Tolerierung der lärmintensiven Arbeiten“. Alle dürften sich auf das in Kürze grundsanierte Rathaus freuen. Lamm: „Sie werden sich in ihrem Rathaus dann richtig wohlfühlen.“

Mit großer Erleichterung habe man im Frühjahr den Abschluss der Lärmschutzarbeiten an der B 31 aufgenommen. Lamm erinnert daran, dass der Bund und die Gemeinde 1,7 Millionen Euro in den Lärmschutz investiert habe. Lamm: „Der Bund hat im Vorfeld gesagt, wir machen den Lärmschutz nur, wenn auch die Gemeinde mitmacht und finanziell für den Lückenschluss an den Lärmschutzwänden sorgt und wir haben als Gemeinde gesagt, wir sind zwar für eine Bundesstraße nicht zuständig, aber zum Schutz unserer Bürger können und werden wir diese Geldausgabe tätigen.“

Mit dem Wohnbaugebiet Oberes Ried in Oberuhldingen kam die Gemeinde Lamm zufolge erneut dem dringenden Bedürfnis der Bürger nach preiswerten und familienfreundlichen Bauplätzen nach, alle Bauplätze seien inzwischen verkauft. Der Zuzug nach Uhldingen-Mühlhofen steige „rapide von Jahr zu Jahr“ und die Preise für Mietwohnungen und Eigentum „explodieren regelrecht“. Lamm: „Hier ist die Gemeinde in der Pflicht, für eine kleine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen. Insgesamt ist dies zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber der Gemeinderat fühlt sich in der Verantwortung und wir nehmen uns dieser Pflicht an.“ Der Bürgermeister kündigt in dem Zusammenhang an, dass man sich wahrscheinlich bald vom Einfamilienwohnhausbau in Richtung Geschossbau verabschieden müsse.

Eine Freude sei der rasante Baufortschritt beim „Wohnpark Uhldingen-Mühlhofen“ für ein neues Pflegeheim sowie ein Wohnen mit Service. Lamm: „Bis spätestens Ende 2018 werden die Gebäude nicht nur fertiggestellt, sondern auch bezogen sein. Die Gemeinde freut sich bereits heute darauf.“ Die Bebauung für das Betreute Wohnen und das Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum für Behinderte durch die St.-Gallus-Hilfe der Stiftung Liebenau ist nach Worten Lamms fertiggestellt, bezogen und in Betrieb gegangen. Die offizielle Einweihung der beiden Gebäude werde voraussichtlich Ende Februar sein. Lamm: „Der Gemeinderat und die Bürgerschaft stellen sich dem Thema Inklusion, denn jeder von uns kann morgen persönlich oder in der Familie davon betroffen sein.“

Erbost zeigt sich der Bürgermeister in Bezug auf das geplante Bauvorhaben Aach-Arkaden in Mühlhofen. Das „eigentlich tolle Projekt“ zur Belebung der Ortsmitte in Mühlhofen mit der Kombination von Ladengeschäften und Wohnbebauung entwickle sich inzwischen zum "größten Sorgenkind der Gemeinde". Aus einer Enttäuschung habe sich bei ihm inzwischen eine Wut über das Verhalten der Firma Emtec aus Berlin entwickelt. Nach SÜDKURIER-Informationen hatte der Bürgermeister Emtec bereits im Herbst ultimativ mit Konsequenzen gedroht, wenn sie nicht bis spätestens Ende Oktober mit den Bauarbeiten beginne. Doch von irgendwelchen Aktivitäten oder der Firma ist weiterhin nichts zu sehen und zu hören. Lamm: „So kann das nicht weitergehen und wir werden notwendige Konsequenzen ziehen müssen. Seit 1993 bin ich als Kommunalpolitiker in der Verantwortung, aber so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt und ein solches Geschäftsgebaren war für mich bisher unvorstellbar.“ Die Neugestaltung des Grundstücks in der Kirchstraße 2 verschiebe sich dementsprechend zeitlich ebenfalls.

Welche Projekte stehen 2018 an? Edgar Lamm erwähnt in erster Linie die Neugestaltung der Uferpromenade vom Pfahlbaumuseum bis hin zur Ostmole in Unteruhldingen in Zusammenarbeit mit der Planstatt Senner aus Überlingen. Die bauliche Umsetzung des ersten Bauabschnitts sei ab Oktober vorgesehen. Bereits jetzt werde die Minigolfanlage mit einem Pächterwechsel als Abenteuer-Golfanlage neu gestaltet und zu Ostern eröffnet. Der Neubau des Hafenmeistergebäudes mit einem Café durch private Investoren im Rahmen eines PPP-Modells (Public-Private-Partnership) könnte bereits im kommenden Winter erfolgen. Auch werde es eine Erweiterung des Pfahlbaumuseums im Rahmen des Masterplans geben. Lamm: „Hierzu findet zum vorgesehenen ersten Bauabschnitt ein Wettbewerb statt und wenn alles planmäßig läuft, ist ein Baubeginn im Herbst durchaus möglich.“ Für den zweiten Bauabschnitt werde es dann einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan geben. Neu gebaut werden muss Lamm zufolge der Bauhof an der Hofhalde neben dem Wertstoffhof in Oberuhldingen, was im kommenden Jahr erfolgen soll. Bei der Abwärmenutzung der Firma Härtetechnik für Sporthalle und Hallenbad sei man „inzwischen relativ nah am Ziel“. Sobald die Zuleitung vonseiten der HTU zu den Gebäuden fertig sei, werde die Inbetriebnahme erfolgen – voraussichtlich im Frühjahr. „Insgesamt werden dann jährlich 120 Tonnen Kohlendioxid eingespart“, freut sich Lamm.

Zeitleiste wichtiger Ereignisse

Januar

Neujahrsempfang der Gemeinde erstmals in der neuen Tourist-Information mit Welterbesaal (15. Januar).

Spatenstich für den Wohnpark Uhldingen-Mühlhofen mit Service in Mühlhofen (27. Januar). Er soll den kurz- und mittelfristigen Bedarf pflegebedürftiger Menschen decken. Lamm zeigte sich überzeugt, dass der Wohnpark eine sehr große Nachfrage erfahren wird. Das Richtfest erfolgt im September.

Februar

Julia König wird neue Leiterin der Tourist-Information. Sie tritt die Nachfolge von Rolf Hans Huber an.

März

Offizielle Inbetriebnahme der Tourist-Information mit Welterbesaal. „Die Netto-Baukosten von guten 3 Millionen Euro ohne Einrichtung sind gut angelegtes Geld und hier wurde ein toller Vermögenswert für die Gemeinde geschaffen“, sagt Lamm. Ein Tag der offenen Tür folgt am 2. April.

April

Das Auto- und Traktormuseum Bodensee wird offiziell seiner Bestimmung übergeben. Aufgrund der Übernahme vieler Automobile und Motorräder des geschlossenen Automuseums Busch in Wolfegg zeigt es jetzt auf mehr als 10 000 Quadratmetern Nutzfläche über 350 Automobile, Motorräder und Traktoren. Landrat Lothar Wölfle war begeistert: „Es ist ein Leuchtturmprojekt in unserer Region.“

Claudia Jope aus Thüringen wird neue Leiterin der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen und Nachfolgerin von Dieter Gebauer (1. April).

Mai

1294 Läufer, 148 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie zuvor, nehmen am 6. Mai bei guten Laufbedingungen am zwölften Pfahlbau-Marathon teil.

Der Musikverein Mühlhofen feiert sein 120-jähriges Bestehen. Am 5. Mai zunächst mit einem offiziellen Festakt, am 12. Mai mit einem Bezirkskonzert des Blasmusikverbandes Bodenseekreis.

Juni

Der FC Uhldingen feiert am 11. Juni seinen Aufstieg in die Bezirksliga.

40. Dorffest des Musikverein Oberuhldingen auf dem Marktplatz (24. und 25. Juni).

Juli

35. Biwak der Patenbatterie aus Stetten am kalten Markt auf dem Gelände des FC Uhldingen, der seinen 90. Geburtstag feiert (1. und 2. Juli).

37. Hafenfest rund um die Hafenmauern in Unteruhldingen (22. und 23. Juli).

September

Für seine Verdienste um die Heimat wird Helmut Halbhuber aus Oberuhldingen in Karlsruhe mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Rund 500 Tonnen Äpfel werden durch einen Großbrand in einem Ökonomiegebäude, einem sogenannten CA-Lager, im Ortsteil Mühlhofen vernichtet (20. September).

Oktober

Ganz im Zeichen von Blasmusik steht der Welterbesaal beim ersten „See-Brass“ des Musikverein Oberuhldingen (13. bis 15. Oktober).

November