Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen: 350 Gäste beim Neujahrsempfang im Welterbesaal

Bürgermeister Edgar Lamm informiert über Vorhaben, gute Aussichten und ein bisschen auch über das Glück, Bürgermeister in Uhldingen-Mühlhofen zu sein.

Uhldingen-Mühlhofen – Bürgermeister Edgar Lamm war zufrieden mit dem vergangenen Jahr: „Wir waren 2017 wieder gut in der Spur und haben erneut viel Positives für die Bürgerschaft umgesetzt“, sagte er vor rund 350 Gästen anlässlich des Neujahrsempfangs im Welterbesaal in Unteruhldingen. Lamm bat um wohlwollende Unterstützung für die anstehenden Projekte. Neben Aus- und Rückblick standen Ehrungen im Mittelpunkt (wir werden noch berichten). Umrahmt wurde die Veranstaltung, die offiziell mit dem Anschneiden der Neujahrsbrezel beendet wurde, von der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen, von Fotograf Achim Mende mit einer virtuellen Panoramatour und mit beeindruckender Magie der beiden „Unfassbaren“, Magier Ben David und Hypnotiseur Christo.

Die Inbetriebnahme der Tourist-Information mit Welterbesaal war Lamm zufolge eine der wichtigsten Ereignisse im Vorjahr. „Der in der Saison täglich sehr große Andrang unserer Gäste in der neuen Tourist-Information bestätigt uns jeden Tag die Richtigkeit der damaligen Entscheidung“, so der Rathauschef. Er erwähnte in dem Zusammenhang auch den Umbau des Rathauses, der im Februar beendet sein soll, den Abschluss der Lärmschutzarbeiten an der B 31, das Baugebiet Obere Ried in Oberuhldingen und die Gründung der Netzgesellschaft Seeallianz. Die beiden Gebäude des Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrums (BBF) und des betreuten Wohnens für Behinderte durch die St.-Gallus-Hilfe der Stiftung Liebenau seien fertiggestellt und sollen Lamm zufolge Ende Februar offiziell in Betrieb genommen werden. Der Bau des „Wohnparks Uhldingen-Mühlhofen“ für ein neues Pflegeheim sowie ein Wohnen mit Service sollen bis spätestens Ende 2018 fertig gestellt und auch bezogen sein.

Für das aktuelle Jahr kündigte der Bürgermeister die weitere Umsetzung des Masterplans Weltkulturerbe Pfahlbauten und besonders die Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen an. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts sei ab Oktober vorgesehen. Bereits jetzt werde die Minigolfanlage mit einem Pächterwechsel als Abenteuer- oder Erlebnis-Golfanlage neu eingerichtet und zu Ostern eröffnet. Der Neubau des Hafenmeistergebäudes mit einem Café durch private Investoren im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells könnte Lamm zufolge bereits ab Oktober erfolgen. „Den notwendigen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan haben wir gefasst und die Rechtskraft könnte im Sommer vorliegen“, sagt er. Weitere Projekte seien die Planung für einen neuen Bauhof und die Inbetriebnahme der Abwärmenutzung der Firma Härtetechnik für Sporthalle und Hallenbad. In Bezug auf die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum sagte er, dass man sich infolge der großen Nachfrage dem Geschosswohnungsbau öffnen müsse. Obwohl man in den vergangenen Jahren zusätzliche Plätze für die Kinder geschaffen habe, müsse man nun feststellen, dass die Geburtenzahlen weitere Platzangebote erfordern. „Wir brauchen bis zum Sommer 2020 den Anbau einer, noch besser zweier neuer Gruppenräume“, sagte er. In Mühlhofen und wegen den schon fehlenden Parkplätzen am jetzigen Standort untersuche man gerade einen ganz neuen Standort beim Hallenbad.

Lamm sagte abschließend, all das, was geleistet worden sei, habe man gemeinsam geschafft. "Konstruktive Zusammenarbeit hat eine überragende Bedeutung für die Gemeinde." Der Kontakt mit den Bürgern sei für ihn wichtig, egal ob im kleinen Kreis oder auch in größerer Runde, „denn Gespräche sind für mich eine wichtige Grundlage für eine bürgernahe und erfolgreiche Gemeindepolitik“. Die Einwohner seien Garant, dass man Ideen in die Tat umsetzen könne, sie seien die Grundlage für Solidarität und Kameradschaft, für Geborgenheit und Frohsinn. Lamm: „Wir ziehen alle an einem Strang und haben alle nur eins im Auge: das Wohl unserer Gemeinde und jedes Einzelnen.“

Statistische Daten und Betrachtungen über das Glück