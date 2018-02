Uhldingen-Mühlhofen Teilnehmerin des Deutschen Olympischen Jugendlagers berichtet über Erlebnisse

Anne Katharina Keßler aus Uhldingen-Mühlhofen hat am Olympischen Jugendlager in Südkorea teilgenommen. Sie berichtet über ihre Erlebnisse – vom Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bis hin zum Besuch der demilitarisierten Zone.

Uhldingen-Mühlhofen – "Es war schon ein großartiger Moment, als unsere Gruppe es doch noch geschafft hatte, Skirennläufer Thomas Dreßen zu treffen", erzählt Anne Katharina Keßler und strahlt. "Da er Fünfter im Abfahrtsrennen wurde, musste er direkt im Anschluss zur Doping-Kontrolle und nahm einen anderen Weg als seine Teamkollegen Andreas Sander und Josef Ferstl. Weil wir aber direkt am abgesperrten Bereich zur Doping-Kontrolle standen, gelang es uns doch noch, ein Gruppenbild mit ihm zu machen." Keßler kommt aus Uhldingen-Mühlhofen und fährt selbst Weltcup-Rennen im C-Kader der Deutschen Telemark-Nationalmannschaft. Zusammen mit 38 weiteren sportbegeisterten Jugendlichen aus ganz Deutschland nahm sie in den vergangenen zwei Wochen am Deutschen Olympischen Jugendlager in Südkorea teil. Zurück kam die 16-jährige Schülerin des Meersburger Droste-Hülshoff-Gymnasiums mit einem Rucksack voller Begegnungen, neuer Eindrücke und Erfahrungen.

"Teil der deutschen Mannschaft zu sein und im Deutschen Haus ein und aus zu gehen war für mich einfach überwältigend", sagt Keßler rückblickend. "Dass wir genauso eingekleidet waren wie die deutschen Athleten, hat uns viele Türen geöffnet."

Das Abenteuer Südkorea war gespickt mit außergewöhnlichen Erlebnissen. Einer der vielen Höhepunkte war die Begegnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Deutschen Haus. "Die Atmosphäre war sehr locker und wir konnten dem Bundespräsidenten viele Fragen stellen. Beide zeigten großes Interesse für unseren Sport und unser Engagement", berichtet Keßler.

Im Deutschen Haus standen die Teilnehmer des Jugendlagers nicht nur jubelnd Spalier für den frisch gebackenen Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Eric Frenzel, sie trafen sich auch mit Präsidiumsmitgliedern des Deutschen Olympischen Sportbunds und diskutierten die Dopingproblematik rund um die russische Mannschaft. Ohnehin war Doping-Prävention ein Schwerpunktthema des Jugendlagers. Bei einem Besuch im Olympischen Dorf informierten sich die Jugendlichen auch am Stand der Wada, der Welt-Anti-Doping-Agentur. "Für mich hat sich in den vergangenen zwei Wochen herauskristallisiert, dass ich Juniorbotschafterin für Dopingprävention werden möchte", sagt Keßler. "Ich finde es wichtig, mich im sportlichen und schulischen Alltag im Kampf gegen Doping eindeutig zu positionieren."

Auch der kulturelle Austausch kam nicht zu kurz. Gleich am ersten Tag stand eine Stadtbesichtigung in Seoul mit Schülern einer Fremdsprachenschule auf dem Programm, die vom Goethe-Institut in Kooperation mit der Seoul Foreign Language High School organisiert wurde. "Seoul ist eine unglaublich saubere Stadt", erinnert sich Keßler. "Nirgends liegt Müll, obwohl keine öffentlichen Abfallbehälter aufgestellt sind. Die Menschen nehmen ihren Abfälle mit nach Hause und entsorgen sie dort. Was mich jedoch gestört hat, waren die riesigen Plastikmengen, in die jedes Lebensmittel verpackt wird." Die Gastgeber führten die deutschen Jugendlichen über die Streetfood-Märkte der Stadt. "Wir haben uns durchprobiert und fanden das Essen total lecker." Später gab es an der Fremdsprachenschule eine Unterrichtseinheit. Die Deutschlehrerin brachte den Teilnehmern des Jugendlagers das koreanische Alphabet bei.

Workshop zur Geschichte

Im Küstenort Gangneung, wo die olympischen Eiswettbewerbe stattfanden, übernachteten die deutschen Jugendlichen bei einheimischen Familien. "Die Familie, in der ich untergebracht war, war unglaublich freundlich und offen", sagt Keßler. "Wir haben viel miteinander gelacht." Am nächsten Tag besichtigten die deutschen Jugendlichen die Geburtsstätte des bedeutenden koreanischen Philosophen Yi I.

Damit die Teilnehmer des Jugendlagers die aktuelle politische Lage auf der koreanischen Halbinsel einschätzen konnten, erhielten sie bei einem Workshop eine Einführung in die Geschichte der Teilung Nord- und Südkoreas sowie einen Einblick in die Arbeit der Deutschen Botschaft in Seoul. Anschließend bereisten sie die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. "Die Zone erstreckt sich über mehrere Kilometer, in der Mitte sind hellblaue Baracken platziert. Im Innern der Baracken steht jeweils ein Tisch, durch dessen Mitte die Grenze verläuft. An den Tischen fanden früher die Verhandlungen zwischen Süd- und Nordkorea statt. Wir dürften um einen solchen Konferenztisch herumgehen und standen dann plötzlich auf nordkoreanischem Boden. Das war schon irgendwie schräg. Die Grenze außerhalb der Baracken besteht aus einzelnen Pfosten, die etwa 20 Meter auseinanderstehen. Die Stimmung in der demilitarisierten Zone war eher bedrückend. Wir durften auch nur bestimmte Dinge fotografieren."

Nicht nur die vielen beeindruckenden Erlebnisse, auch die gemeinsame Sportbegeisterung schweißte die Jugendlichen eng zusammen. In den zwei Wochen haben sich enge Freundschaften gebildet. "Wir haben uns alle super verstanden und wollen uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten gegenseitig besuchen", sagt Keßler. "Der Sommer ist bereits verplant." Gemeinsam bejubelten die Jugendlichen auch die deutschen Skispringer beim Teamwettbewerb. "Es war einer der letzten Abende und wir haben richtig viel Stimmung im Stadion gemacht."

Absoluter Höhepunkt für die junge Telemarkerin war aber dennoch das Abfahrtsrennen der Herren. Obwohl Keßler den Lauf von Thomas Dreßen nicht live miterleben konnte. "Dreßen hatte die Startnummer eins und unsere Gruppe war ein bisschen spät dran, so dass wir ausgerechnet ihn verpasst haben. An diesem Tag war chinesisches Neujahr, ein großer Feiertag in Südkorea, und wir standen mit unserem Shuttle-Bus im Stau. Neben den Transfers mit Zug und Bus haben auch die zahlreichen Sicherheitskontrollen ewig gedauert." Ein winziger Wermutstropfen auf einer unvergesslichen Reise.

Das Jugendlager

Das Deutsche Olympische Jugendlager unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) wird abwechselnd unter der Federführung der Deutschen Sportjugend (DSJ) und der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) anlässlich der jeweiligen Sommer- und Winterspiele organisiert. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren. Erfolgreiche und sozial engagierte Sportler im Nachwuchsbereich bekommen die Chance, die olympische Atmosphäre hautnah zu erfahren. Die Jugendlichen erleben während der Spiele ein buntes olympisches Programm aus Sport, Kultur und Bildung. Es umfasst Besuche von Wettkämpfen und sportliche Aktivitäten, Dialogforen und Diskussionsrunden, Workshops und kulturelle Aktivitäten sowie interkulturellen Austausch – unter der Betreuung eines erfahrenen Leitungsteams. Das Jugendlager wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans. (mkl)