Uhldingen-Mühlhofen Sissi Perlinger im Welterbesaal: Von Schnabeltassen, Menopause und Schönheits-OPs

Mit ihrem Programm "Ich bleib dann mal jung" verzückte Sissi Perlinger in Unteruhldingen vor allem das weibliche Publikum.

"Man kann gar nicht früh genug mit dem Jungbleiben anfangen", lautet das Credo der vielseitig begabten Sissi Perlinger. Die Kult-Diva schoss im voll besetzten Welterbesaal ihre Gags und Erkenntnisse zum Thema Älterwerden wie Feuerwerksraketen ab. Dafür erntete sie – insbesondere von den weiblichen Gästen – zahlreiche Lachsalven. "Doch jung sein, ist nicht alles", verrät die Mitfünfzigerin im Leopardenlook mit rotem Stoffherz im Dekolleté, "wenn ich alt bin, möchte ich nicht jung aussehen, sondern glücklich."

Perlinger, die das Älterwerden mit Humor zelebrierte, schlüpfte während der zweistündigen Show in schrille Kostüme und zig verschiedene Rollen. Fast schon schwindelig wurde es dem Publikum beim Blick in ein Schweizer Seniorenheim, als die Verwandlungskünstlerin im rasanten Tempo sang, tanzte und kalauerte, während sie gleichzeitig Verkleidung und Part wechselte. Immer wieder griff sie zur Gitarre und präsentierte selbstkomponierte Lieder. Oder sinnierte über Schnabeltassen, Menopause und Schönheitsoperationen: "Heute lassen sich Frauen an Stellen operieren, die gab es früher noch gar nicht." Sprach´s und trat alsbald im knallroten Satinkleid mit provokant herausgearbeiteten Brustwarzen auf, die sie Andreas aus der ersten Reihe aufreizend entgegenstreckte.

Tiefschwarzer Humor blitzte auf, als das extravagante Energiebündel von ihrem 92-jährigen Nachbarn erzählte, der sich jeden Morgen Schwarzpulver aufs Butterbrot streut, um es im Krematorium noch einmal so richtig krachen zu lassen. Oder wenn sie über den Themenabend "Die lange Nacht der Darmspiegelung" im Hotel Inkontinental spricht, zu dem jeder Teilnehmer seine eigene Videokassette mitbrachte. Die Perlinger hatte auch Schönheitstipps für schicke, antike Damen im Gepäck: "Warum kernsanieren, wenn man auch verputzen kann?" Sie selbst freut sich über die Konservierungsstoffe im Pichelsteiner Eintopf, geht zum Rollator-Steppen ins Fitnesscenter und benutzt ihre String-Tangas als Zahnseidenersatz.

Heutzutage, so Perlinger, leben wir doppelt so lang wie unsere Vorfahren vor hundert Jahren. Damit muss man umgehen. Niemand setzt sich mehr in den Lehnstuhl und wartet auf sein Ende. Viele der jetzigen Mitfünfziger haben keine Angst mehr vor dem Alter, sie freuen sich auf einen dritten Frühling. Wer fit und aktiv bleibt ("Turne in die Urne"), für denjenigen ist das Alter eine große Erfüllung. Zurzeit sind es die 68er, die nun ins Rentenalter kommen. Als nächstes erwischt es die Punker der 80er-Jahre, die "ihre Stützstrümpfe mit einer Sicherheitsnadel am Oberschenkel befestigen werden". Die Erkenntnisse und humorvollen Ratschläge der Sissi Perlinger trafen den Nerv des Publikums, das sich mit lautstarkem Beifall bedankte und als Fazit mit auf den Weg nahm: Das Beste kommt noch – man muss sich nur darum kümmern, dass es auch wirklich gut wird.