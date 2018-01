Uhldingen-Mühlhofen Seit 23 Jahren ist der Silvesterlauf des TSV Mühlhofen ein fester Sporttermin

Bei frühlingshaften Temperaturen verzeichnete die Veranstaltung dieses Jahr eine Rekordbeteiligung.

Mit einem lockeren Lauf das Jahr zu beenden, das war und ist die Idee des Silvesterlaufes, der der TSV Mühlhofen zu diesem Jahreswechsel das 23. Mal organisierte. Bei frühlingshaften Temperaturen verzeichnete die Laufveranstaltung dieses Mal eine Rekordbeteiligung. Organisiert hatte den Silvesterlauf die Abteilung Lauf- und Walking-Treff des TSV Mühlhofen, dem größten Verein im Ort. Die Veranstaltung steht seit 23 Jahren als fester Sporttermin zum Jahresende bei vielen Läufern und Walkern im Terminkalender. So nahmen wieder viele Sportler aus der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen aber auch aus Hagnau, Meersburg, Markdorf, Salem, Herdwangen und Überlingen daran teil.

Am Startpunkt in Oberuhldingen konnte der Vorsitzende Karl Duck als Organisator 70 Läufer, Nordic-Walker und Walker/Geher begrüßen. In gewohnter lockerer Atmosphäre nahmen die Teilnehmer die unterschiedlichen Strecken unter ihre Sohlen, teilt der Verein weiter mit. Die Laufaktiven genossen die traumhafte Landschaft am Bodensee bei herrlichem Sonnenschein. Die jüngste Teilnehmerin wurde von ihrem Papa, Gemeinderat Jean-Christophe Thieke, im Baby-Jogger über die 7,2 Kilometer lange Laufstrecke geschoben. Die ältesten Teilnehmer, über 70 Jahre, bewältigten die kürzere Strecke von rund 5 Kilometern im Laufen oder Gehen.

Wie schon in den 22 Jahren davor erfolgte bei dieser Veranstaltung keine Zeitmessung und alle Sportler erreichten nach etwa einer Stunde das Ziel. Um die Energiespeicher wieder zu füllen, wurde im Ziel von den Mitgliedern der Abteilung Lauf-und Walking Treff, Kuchen und Gebäck gereicht. Mit einem Becher Sekt, Orangensaft oder Wasser wurde das vergangene Jahr verabschiedet und auf das neue Jahr angestoßen.

Das Lauftraining sowie das Nordic-Walking werden seit Jahren als regelmäßiges Sportangebot des TSV Mühlhofen, Abteilung Lauf-und Walking Treff, angeboten. Die Trainingstermine, sowie das gesamte Sportangebot des TSV Mühlhofen können auf der neu gestalteten Homepage des Vereines abgerufen werden. Im neuen Jahr findet wieder ein Kursangebot im Laufen als Vorbereitung auf den 13. Uhldinger Pfahlbau Marathon mit seinen verschiedenen Laufstrecken statt.

Informationen im Internet: