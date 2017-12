Uhldingen-Mühlhofen Sechs Chöre stimmen in Basilika auf Festtage ein

Mit anspruchsvoller Literatur zum Advent haben sechs Chöre aus Uhldingen-Mühlhofen die Besucher in der Basilika Birnau auf den Advent eingestimmt. Seit 1994 gibt es diese vorweihnachtlichen Gemeinschaftskonzerte der Chöre in der Kirche.

Uhldingen-Mühlhofen – Die erste dicke rote Kerze flackert auf dem prall gebundenen Adventskranz in der Basilika Birnau. Nur der Chorraum ist erleuchtet und strahlt pure Festlichkeit aus. Draußen ist es ist ein Grad kalt. Doch den vielen Besuchern wird es warm ums Herz: Sechs Chöre aus Uhldingen-Mühlhofen stimmen sie und sich selbst auf die Adventszeit und zur Besinnung in einer von Hektik geprägten Zeit ein. Eine Tradition, die von den Anwesenden wohl kaum jemand missen möchte.

Es gelang. Gerade wegen oder ungeachtet des Programms abseits von Mainstream-Weihnachtsklängen. Die anspruchsvolle Literatur quer durch die Adventszeit meisterten die vielfältigen Chöre jedenfalls scheinbar mit Leichtigkeit. Die Stimmungen im Advent, der Zeit der Erwartung der Ankunft des Herrn, wurden mit den Stimmen und Stücken unterschiedlichst ausgedrückt: mal sanft und samtig und sonor von den Männerchören, mal freudig-heiter-fröhlich von den Millyards und dem Gemischten Chor der Singgemeinschaft Mühlhofen.

Dazwischen ganz viele andere Töne und eine interessante Zeitreise: Mit dem „Verleih uns Frieden gnädiglich“, dessen Text und Melodie Martin Luther zugeschrieben wird, sang sich der evangelische Kirchenchor mit Arrangements von Johann Sebastian Bach über Felix Mendelssohn-Bartholdy bis zu Hugo Distler durch die Jahrhunderte bis zur heutigen Zeit. Kontrastreich waren die eingängig melodiösen Beiträge der Millyards – allein und gemeinsam mit dem Gemischten Chor der Singgemeinschaft Mühlhofen mit dem vertonten „Vater unser“ oder englischen Adventsliedern.

Zu den musikalischen Begleitern gehörten Organistin und Musikerin Stefanie Jürgens sowie Markus Fritsch auf der Querflöte; sie setzten besondere Akzente im Gemeinschaftskonzert, das Dorothee Rau, Vorsitzende der Singgemeinschaft Mühlhofen, nach einem gemeinsam gesungenen Lied mit der Geschichte der vier Adventskerzen beschloss: Nachdem die Kerzen, die für Frieden, Glauben und Liebe stehen, glauben, dass man sie nicht wolle, erlöschen sie. Doch die vierte Kerze, die Hoffnung, tröstete mit den Worten: „Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen anzünden.“

Dorothee Raus Hoffnung, dass die Chöre mit ihrem Konzert auf die Adventszeit einstimmen konnten, hat sich bestätigt. „Ich wollte im Ablauf vor Weihnachten einen Break, eine Zäsur haben, um mich einzustimmen und als willkommene Unterbrechung im Alltag“, sagte Kai-Uwe Heiler, dessen Frau bei den Millyards singt. „Das war ein Erlebnis und sehr besinnlich!“, schwärmte Ottmar Sterk. Frau Hummel aus Markdorf war froh, dass sie der „pure Zufall“ gerade zu diesem Zeitpunkt zur Birnau geleitet hatte. „Es war ganz toll“, fand sie.

Adventssingen

Beim Adventskonzert sangen

Männerchor Birnau

evangelischer Kirchenchor Uhldingen-Mühlhofen

katholischer Kirchenchor Seefelden

Männergesangverein Unteruhldingen

Gemischter Chor und Millyards der Singgemeinschaft Mühlhofen.

Die Idee des gemeinsamen Singens im Advent besteht schon lange. Zunächst wurde unter den öffentlichen Weihnachtsbäumen gesungen, doch vorbeifahrende Autos und das kalte Wetter mündeten in den Beschluss, künftig in Kirchen aufzutreten, erzählt Helga Staader von der Singgemeinschaft Mühlhofen. 1994 kam es zum ersten Auftritt in Seefelden. Die Konzerte finden abwechselnd in den Kirchen in Uhldingen-Mühlhofen und in der Basilika Birnau statt. Die Spenden kommen jeweils der Kirche zugute, in der gesungen wird.