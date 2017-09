Uhldingen-Mühlhofen Rund zwei Millionen Euro Schaden nach Brand in Obsthalle

Nach dem Brand einer Obsthalle im Teilort Mühlhofen schätzt der Eigentümer den entstandenen Schaden auf rund zwei Millionen Euro. Das Dach ist teilweise eingestürzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Eine Obsthalle in Uhldingen-Mühlhofen an der Ecke Mühlhofer Straße/Kanalweg stand am Mittwochnachmittag in Vollbrand. Gegen 15.45 Uhr hatte der Eigentümer den Brand gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und gesundheitsschädlicher Dämpfe wurde die Bevölkerung gebeten, sich vom Brandort fern und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchsäulen waren weithin sichtbar. Auf den umliegenden Straßen kam es zu Staus.

Der Eigentümer geht vorläufig von einem Gesamtschaden von rund 1,5 Millionen Euro für das Gebäude und einer halben Million Euro an den in der Halle gelagerten Waren aus. Bis unters Dach waren die mit Äpfeln gefüllten Obstkisten gestapelt. Insgesamt sechs Feuerwehren aus dem Bodenseekreis brachten das Feuer unter Kontrolle. Es ist mittlerweile gelöscht und nur noch Glutnester werden bekämpft. Zu Komplikationen kam es für die Rettungskräfte, weil sich, wie es vor Ort hieß, die Photovoltaikanlage nicht abschalten ließen. Die Platten hätten daher weiter Strom geführt, obwohl die Stromnetzbetreiberin die umliegenden Häuser vom Stromnetz nahm. Die Obsthalle liegt im Teilort Mühlhofen, Ecke Kanalweg Richtung Schiggendorf. (san/shi)