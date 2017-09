vor 5 Stunden Holger Kleinstück Uhldingen-Mühlhofen Richtfest beim Wohnpark mit Service

Die Arbeiten am Wohnpark mit Service in Uhldingen-Mühlhofen gehen schneller voran als geplant. Der Komplex soll Ende 2018 bezugsfertig sein. In dem Objekt entstehen 15 Pflegeplätze, 24 betreute Zwei-Zimmer-Wohnungen für Senioren und vier behindertengerechte Chalets für je bis zu zwei Bewohner.