Uhldingen-Mühlhofen Rathaussanierung bleibt im Kostenrahmen

Die Sanierung des Rathauses Uhldingen-Mühlhofen bleibt im Kostenrahmen von rund 600 000 Euro. Das erklärte Bürgermeister Edgar Lamm bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im Februar sollen die Bauarbeiten beendet sein. Die meisten Probleme habe der große Sitzungssaal bereitet, erklärte Peter Gress vom Bauamt: Hier habe man umplanen müssen.

„Wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo wir einen Knopf drauf bekommen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Edgar Lamm im Gemeinderat angekündigt, dass die im Frühjahr 2016 begonnene Sanierung des Rathauses in Oberuhldingen nicht mehr allzu lange dauern wird. Der Verwaltungschef rechnet mit einem Ende der Bauarbeiten im Februar. Und das Erfreuliche: Die Kosten bleiben höchstwahrscheinlich im Rahmen. „Bis jetzt sieht es so aus, dass das Geld reicht“, sagte Ortsbaumeister Norman Zieger. Insgesamt 601 450 Euro waren im Vorjahr für die gesamte Maßnahme veranschlagt worden.

Nach Darstellung von Peter Gress vom Bauamt sind im Erdgeschoss drei neue Büros entstanden sowie ein Raum, der als zentrale Poststelle für das Rathaus genutzt wird. Fertiggestellt seien bereits das Postzimmer sowie zwei Büros, die im ehemaligen Archiv des Liegenschaftsamts integriert wurden. Bis vor Weihnachten sollen das neue Büro neben dem Bürgerinforamtionsbüro BIB und das Büro Gewerbe und Vollzug fertiggestellt werden. Gress erklärte: „Somit stehen dann noch die Umbauarbeiten im BIB an.“ Im Obergeschoss sei das ehemalige Archiv des Bauamts zu einem Büro umgebaut worden. In allen Fluren der drei Geschosse sind laut des Leiters des Hochbauamts neue Akustikdecken sowie eine neue LED-Beleuchtung eingebaut worden. In die Decken seien Galerieleisten für Ausstellungen integriert worden.

Wie Gress weiter informierte, sind alle Zugangstüren zu den Büros im Erd- und Obergeschoss des Neubauteils durch neue Schallschutztüren mit Türzargen ersetzt worden, weshalb alle diese Türen etwa zehn Zentimeter breiter geworden seien. „Jetzt sind alle Büros im Neubauteil des Rathauses barrierefrei zu erreichen“, sagte Gress mit Hinweis darauf, dass das für die Büros im Dachgeschoss bisher schon gegolten habe. Man suche momentan nach einer Lösung, damit zumindest der große Sitzungssaal künfig barrierefrei zu erreichen ist. „Dies ist jedoch wegen der geringen Breite der Zugangstreppe schwierig zu bewerkstelligen.“

Gress erklärte, dass es die größten Probleme beim großen Sitzungssaal gebe. Nach dem Ausbau der bisherigen Decke habe aufgrund der Brandschutzvorgaben der vorgesehene neue Deckenaufbau komplett umgeplant werden müssen. Statt einer Deckenkonstruktion mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten habe man nun 27 Millimeter starke Platten aus Blähglasgranulat eingebaut, die nicht brennbar seien. Weiter erschwert worden sei die Planung der Unterkonstruktion durch die Einbauten in der Decke für die gesamte Medientechnik, die Lüftungsanlage und Beleuchtung. Gress erklärte: "Durch den Ausbau der bisherigen Wandverkleidungen mussten auch sämtliche bisher sichtbaren Heizungsleitungen unter Putz verlegt und Leitungen aus- und umgebaut werden, da im bisherigen Heizkreis die alte Lüftungsanlage mit angeschlossen war.

" Für die Elektroarbeiten, insbesondere für die Medientechnik, habe zudem der Parkettboden geöffnet werden müssen, um zusätzliche Leitungen zu verlegen. Bei der Sanierung der Büros und der Flure sowie im großen Sitzungssaal hat man Gress zufolge ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung und Akustik gelegt.

Das Rathaus

Der alte Rathausteil in Oberuhldingen in der Aachstraße besteht seit über 100 Jahren. Am 12. Juli 1891 wurde er feierlich eingeweiht. Seit der Gemeindereform 1972 hat hier die Gemeindeverwaltung von Uhldingen-Mühlhofen ihren Sitz, weshalb die Räume sich schnell als zu klein herausstellten.

Die östliche Anbauerweiterung wurde 1975 in Betrieb genommen. 1987 wurde das alte Rathausdach ausgebaut. Eine Aufstockung auf den Neubau wurde im Frühjahr 1990 beschlossen und im Sommer 1991 bezogen. Die offizielle Inbetriebnahme fand am 4. Juli 1992 statt. In diesen Räumlichkeiten sind seitdem das Bürgermeister- und Hauptamt sowie der verglaste Verbindungsbau mit Aufzug untergebracht.

In den vergangenen Jahren ist das Rathaus in Teilbereichen saniert worden: 2015 wurde das Haus mit einem Vollwärmeschutz versehen, durch Wärmedämmung energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Auch wurde die Lüftungsanlage für den großen Sitzungssaal erneuert. Zudem wurde der Eingang verlegt. Jetzt stehen noch die Umgestaltung des Bürgerinformationsbüros, das an die neuesten Anforderungen des Datenschutzes angepasst werden soll, und die Sanierung des großen Sitzungssaal im Obergeschoss an. Die Kosten für die gesamten Arbeiten am Rathaus belaufen sich auf gut 600 000 Euro.