Uhldingen-Mühlhofen Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Eine 73-Jährige ist am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße in Mühlhofen gestürzt, teilt die Polizei mit.

Die Fahrradfahrerin hat sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Den Feststellungen der Polizei zufolge wollte die in Richtung Mimmenhausen fahrende 73-Jährige einen abgesenkten Bordstein in spitzem Winkel überfahren und hatte hierbei die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren. Es ist also ohne Fremdeinwirken zu dem Unfall gekommen.