Uhldingen-Mühlhofen Puper lesen Edgar Lamm die Leviten

Jetzt hat es sich für Edgar Lamm für ein paar Tage ausregiert: Der Narrenverein setzte am Gumpigen den Bürgermeister ab. Ihr Vorwurf: Bauwut

Einen Central Park in Mühlhofen: Diese Lösung für die ewige Baustelle in der Ortsmitte, mit Parallelen zu Stuttgart 21 und dem Flughafen in Berlin, präsentierte gestern Hannes Sulger, Präsident des Narrenvereins Puper, unter dem Beifall der Narren aller Ortsteile.

Die Unteruhldinger waren diesmal an der Reihe, Bürgermeister Edgar Lamm abzusetzen. Vorher wurden dem Rathauschef noch alle Bauprojekte vorgehalten: Darunter den Welterbesaal, auch Ehbachvielharmonie genannt, und die Baustelle Rathaus, die trotz Schutzgittern, Warntafeln und rot-weißen Absperrbändern gestern gnadenlos gestürmt wurde. Danach war die Machtübernahme sehr leicht. So gestand der Rathauschef seine Freude ein, vor Dreck, Lärm, Stauballergien und Hörschäden in einen Urlaub während der fünften Jahreszeit flüchten zu können und ergab sich in sein selbst herbeigewünschtes Schicksal. Das wurde diesmal auf dem Flur besiegelt, denn: "Wir haben den mit Gerüsten eingedeckten Sitzungssaal gelassen, wie er ist, denn die Gemeinderäte fabrizieren darin eh nur großen Mist."

Nach diesem Eingeständnis, launigen Kommentaren und dem Hinweis von "Raui", warum es Bewegungsmelder im Rathaus gebe ("als ob die jemals gearbeitet hätten"), verließen die Narren das Baustellenschiff und befreiten im Anschluss Kinder und Schüler.