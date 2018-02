Uhldingen-Mühlhofen Per App Anregungen ans Rathaus senden

Der Gemeinderat steht der Einführung eines Bürgerportals positiv gegenüber.

Einen durch einen Sturm umgestürzten Baum an der Hafenmole per App an die Gemeindeverwaltung melden? Bald soll es in Uhldingen-Mühlhofen ein Portal geben, das es Bürgern und Gäste ermöglicht, Hinweise, Anregungen und Wünsche über Smartphones, Tablets oder PCs direkt an die Verwaltung weiterzugeben. Der Gemeinderat hat die Einführung eines solchen Systems beschlossen, nachdem ihm zunächst das Portal „Sag’s doch“ des Bodenseekreises vorgestellt worden war. Vor der Entscheidung möchte die Verwaltung noch ein zweites Angebot einholen.

Den Wunsch, einen solchen Bürger-Hinweis-Service einzuführen, hatte das Gremium schon mehrfach geäußert. Sowohl der Bodenseekreis als auch die Städte Friedrichshafen und Konstanz haben ein solches Portal. Dieses kann unter anderem auch dazu genutzt werden, um eine aktive Bürgerbeteiligung, beispielsweise bei Bauprojekten, zu ermöglichen. Wie Rene Bayer vom Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr des Bodenseekreises, erläuterte, bietet das System „Sag‘s doch“ die Möglichkeit, Kommunen anzuschließen. Es verfüge neben einem gut funktionierenden Anliegenmanagement auch Bürgerbeteiligungsinstrumente wie das Tool „Mach mit“. Bayer: „Das Portal wird angenommen und wir hören viel Gutes. Wir profitieren von dem Wissen der Bürger.“ Die Meldungen gehen zunächst beim Landratsamt ein, bevor sie an die Kommune weitergeleitet werden. Der Meldende erhalte eine Nachricht über den Eingang der Mitteilung und auch, ob und wie sich um die Sache gekümmert werde. Bürger und Gäste hätten mittels dieses Systems eine flexible Möglichkeit, mit ihren Anliegen an die Gemeinde heranzutreten. „Langfristig bietet „Sag’s doch“ jedoch die Möglichkeit, Verwaltungsabläufe wesentlich effizienter zu gestalten, da Vorkommnisse wesentlich schneller entdeckt und abgearbeitet werden können und die Kommunikationswege erheblich verkürzt werden“, sagte Ortsbaumeister Norman Zieger. „Eine sehr gute Sache. Natürlich wird erst Widerstände gegen.“

Positiv wurde das Vorhaben vom Gemeinderat aufgenommen. Helmut Halbhuber (Freie Wähler) sprach von einer „modernen Bürgerbeteiligung, die ich nur unterstützen kann“. Er befürchtete aber künftig weniger Anfragen der Bürger an die Gemeinderäte. „Es gibt den Bürgern die Möglichkeit, sich je nach seinen Fähigkeiten zu beteiligen“, sagte Ute Stephan (BuF). Und Meinrad Holstein (FDP) meinte: „Es ist richtig, auf diesen Zug zu springen.“ Wie Bürgermeister Edgar Lamm sagte, wolle man noch ein zweites Angebot einholen, um dann zu entscheiden und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Mit rund 11 500 Euro in fünf Jahren müsse gerechnet werden, hatte zuvor Zieger ausgeführt.