Uhldingen-Mühlhofen Offensichtlich rabiater Radfahrer auf dem Weg zum Affenberg

Ein 64-jähriger Radfahrer soll laut Polizei eine in einem Auto sitzende Frau geschlagen und einen Unfall vorgetäuscht haben.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und der 31-jährigen Beifahrerin in einem Personenwagen kam es laut Polizei am Sonntag gegen 15.40 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Oberuhldingen und dem Affenberg. Obwohl ein Radweg in Richtung Affenberg vorhanden ist, sei der Radfahrer mit seiner Begleitung auf der Kreisstraße gefahren. Ein Autofahrer sei deshalb neben den Fahrradfahrer hergefahren und dessen Beifahrerin habe den Mann auf dem Zweirad auf den vorhandenen Radweg aufmerksam gemacht, schildert die Polizei weiter. Der 64-Jährige habe daraufhin ungehalten reagiert, habe am Auto gerüttelt und schließlich sei er der Beifahrerin gegenüber handgreiflich geworden: Er habe ihr während der Fahrt durch das geöffnete Autofenster ins Gesicht geschlagen, schildern die ermittelnden Beamten weiter. Daraufhin sei der Autofahrer ausgestiegen und habe versucht, den Radfahrer bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festzuhalten. Dieser habe sich jedoch losgerissen und mitsamt Fahrrad die Böschung am Fahrbahnrand hinunterfallen lassen – so jedenfalls schildere der Autofaher den Vorfall. Vom Graben aus habe der 64-Jährige dann Fahrer, Beifahrerin und Fahrzeug mit Steinen beworfen. Der Polizei gegenüber habe der 64-Jährige jedoch angegeben, dass er von dem Autofahrer abgedrängt und die Böschung hinuntergestoßen worden sei. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, bittet die Polizei, sich beim Revier in Überlingen unter Telefon 0 75 51 / 80 40 zu melden.