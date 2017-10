Uhldingen-Mühlhofen Neues Gesicht für den Uferbereich in Uhldingen-Mühlhofen

Der Gemeinderat Uhldingen-Mühlhofen hat dem Start der Umgestaltung des Uferbereichs zugestimmt. Im ersten Abschnitt werden 1,43 Millionen Euro verbaut. Die Gemeinde wird dazu Fördermittel beim Land beantragen. In insgesamt drei Bauabschnitten soll der Uferbereich komplett umgestaltet werden.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Umsetzung des ersten Bauabschnitts zur Uferneugestaltung in Unteruhldingen beschlossen. Damit gaben die Räte der Gemeinde auch den Auftrag, einen Antrag für Fördermittel aus dem Ausgleichstock und dem Tourismus-Förderprogramm des Landes zu stellen. Die Kosten für diesen Bauabschnitt werden auf 1,43 Millionen Euro veranschlagt. Bürgermeister Edgar Lamm erklärte, er sei zuversichtlich, einen Zuschuss von 475 000 Euro über das Tourismus-Förderprogramm zu erhalten. Vorgespräche habe er bereits geführt. Die tatsächliche Höhe des Zuschusses könne jedoch erst nach Antragstellung festgelegt werden.

Johann Senner von der Planstatt Senner gab einen Überblick über die geplanten Maßnahmen. Ein Schwerpunkt soll die Ostmole seien. Statt der dicken Mauer an deren Spitze sei eine Terrassierung geplant. Mit einem Sitz- und Liegedeck aus Thermohölzern solle eine Verweilfläche geschaffen werden. Für den Kronenplatz hat der Landschaftsarchitekt ein bodenebenes Wasserspiel vorgesehen, dessen Fontänen für Feste und Veranstaltungen abgestellt werden können. Zusammen mit Pflanzinseln und Sitzflächen aus Holz soll hier vor allem für Familien eine attraktive Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen werden. Die "Großzügigkeit" der Promenade solle erhalten bleiben, sagte Senner. Mit einem Holzdeck, Sitzstufen aus Naturstein und einer langen Sitzbank mit Rückenlehne solle ein gefälliges Gesamtensemble entstehen. Dieser Bauabschnitt soll ab Ende der Saison 2018 bis Juni 2019 umgesetzt werden.

Martin Möcking (Junge Bürger) eröffnete die Diskussion. Es gefalle ihm sehr gut, dass man sich an den Masterplan halte, schließlich habe dieser viel Herzblut gekostet. Sorgen mache er sich um die Kosten, da man nicht wisse, was im Boden alles drinstecke. Diese Sorge teilten auch andere Räte. Hans-Joachim Jäger (CDU) meinte: "Wenn die Ausschreibungen losgehen, werden wir uns wundern." Manfred Seeger (Junge Bürger) hätte gern eine Einzelaufschlüsselung gehabt und fragte, ob es schon einen Plan für die laufenden Kosten für Pflege und Erhalt gebe. Wolfgang Metzler (Bürger- und Umweltforum) ist die Maßnahme "generell zu teuer". Er stimmte als einziger Gemeinderat gegen die Umsetzung. "Erfahrungsgemäß kommen die Zuschüsse doch nicht so", begründete er seine Ablehnung. Die Erneuerung der Schwimmstege sei nicht in der Maßnahme enthalten, obwohl dies "der wichtigste Punkt" wäre. Für eine zeitnahe Renovierung der Liegeplätze sprach sich auch Jäger aus, da dort wieder Gelder reinkomme. Auch den Naturstrand würde Jäger gerne "schnell in Angriff nehmen, hier spielt sich der Tourismus ab". Ute Stephan (BuF) und Wolfram Klaar (SPD) würden ebenfalls dem Naturstrand Priorität geben. "Dort ist räumlicher Druck im Sommer", begründete Klaar. Lamm fügte an, dass eine Renaturierung des Ufers am Naturstrand mit bis zu 85 Prozent hoch gefördert werde. Wenn die Förderung geklärt sei, könne man das auch vorziehen.

Die Bedenken einiger Räte bezüglich der Holzbeläge konnte Senner entkräften. Die Strukturen würden stark hinterlüftet, die Thermohölzer würden nicht so schnell verrotten. Auf Nachfrage von Jean-Christophe Thieke (CDU) versicherte Senner, dass die Unfallsicherheit kein Thema mehr sei, da die "Rauigkeit nach DIN geregelt" ist. Helmut Halbhuber (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass bei der Planung zu berücksichtigen sei, dass die Straße auch für Bootstransporte genutzt werde. Das müsse sowohl bei der Straßenbreite als auch bei der Tragfähigkeit des Untergrunds bis 40 Tonnen bedacht werden.