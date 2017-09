Uhldingen-Mühlhofen Neue Sendung in Pfahlbauten gedreht

Neue Sendung in Pfahlbauten gedreht

Ein SWR-Team will Fragen der Jungsteinzeit nachgehen und dreht dafür zwei Tage lang in den Pfahlbauten in Unteruhldingen. Spielfilm-artige Szenen sollen das damalige Leben veranschaulichen, wichtig ist dabei eine möglichst originalgetreue Arbeit. Das Ergebnis soll 2018 zur besten Sendezeit zu sehen sein.

Fernsehteams sind im Pfahlbaumuseum nichts Neues. Im vergangenen Jahr war selbst die englische BBC vor Ort. Doch die beiden Drehtage des Südwestrundfunks waren etwas anders. Es ging dabei nicht unbedingt um die traumhaft schöne Kulisse oder außergewöhnliche Requisiten. Autorin und Filmemacherin Tamara Spitzing war mit ihrem Team zu Gast, um für ein neues TV-Format zu drehen.

„Das Konzept des Drehs besteht darin, dass wir grundsätzlichen Fragen der Alt- und der Jungsteinzeit nachgehen“, erklärt die Autorin und Filmemacherin. „In der Altsteinzeit beschäftigt uns die Frage, wie die erwiesene Kulturexplosion mit Kunst und Musik stattfinden konnte. In der Jungsteinzeit gehen wir der Frage nach, warum die Menschen sesshaft geworden sind, obwohl es ihnen doch als Jäger und Sammler sehr gut ging.“ Die Dreharbeiten im Pfahlbaumuseum gehören zu dem Teil über die Jungsteinzeit. „Wir wissen, dass zum Beginn der Jungsteinzeit bereits ein Bevölkerungsaustausch stattfand“, erklärt die studierte Archäologin. „Da kamen Menschen aus dem Orient und brachten Tiere und Pflanzen von dort mit.“

Spielfilm-Szenen aus Unteruhldingen

Auf dem Boden sitzt Jasmin Rauhaus in historischen Kleidern und zerkleinert mit einem Messer aus der Steinzeit einige Karotten. Neben ihr sitzt der kleine Jakob und hilft ihr. Vor ihnen köchelt ein Getreidebrei neben einem Feuer in einem alten Keramiktopf, wie man ihn damals vor vielen Jahrhunderten benutzt hat. Auf das Kommando von Kameramann Christian Zecha rührt Jasmin Rauhaus das Gemüse in den Brei.

Auf der Suche nach Antworten auf die grundsätzlichen Fragen der Jungsteinzeit werden kurze Sequenzen wie diese aus Unteruhldingen als Spielfilm gezeigt. Dabei wird beispielsweise dargestellt, wie früher mit den Kochtöpfen auf offenem Feuer gekocht und Getreide-Gemüse-Brei zubereitet wurde. Außerdem hat das Team unter anderem Spezialisten bei Ausgrabungen begleitet und Wissenschaftler interviewt. „Wir haben uns auf Spurensuche auf große Menschheitsfragen begeben“, erklärt Tamara Spitzing und betont: „Und wir wollen dabei in die Tiefe gehen.“

Museumsdirektor Gunther Schöbel freut das: „Ich bin froh, dass das SWR-Team hier ist.“ Tamara Spitzing kenne er persönlich schon sehr lange, vor 20 Jahren hat sie bereits in den Pfahlbauten gedreht. Dabei gefällt Gunther Schöbel vor allem, dass bei den Dreharbeiten so genau wie möglich auf wissenschaftliche Grundlagen geachtet wird. „Jedes Kleidungsstück und jedes Werkzeug ist so originalgetreu wie möglich“, sagt er. „Hierbei handelt sich um eine sachgerechte und fundierte Vermittlung.“

Ausstrahlung zu bester Sendezeit

Außerdem sind auch vor der Kamera ausschließlich Spezialisten. Die Darsteller sind Archäotechniker, die genau wissen, auf was es ankommt. „Wir haben hier im Pfahlbaumuseum eine wirklich tolle Unterstützung“, sagt Tamara Spitzing. „Hinzu kommt, dass sich in den vergangenen Jahren die archäologischen Methoden unfassbar toll weiterentwickelt haben.“ Deshalb mache ihr die Grundlagenforschung mit diesem Filmprojekt auch extrem viel Spaß, erklärt die Autorin und Filmemacherin. Das Ganze wird unter dem Namen „Entwicklungen – Archäologie erleben“ im kommenden Jahr im SWR-Fernsehen zu sehen sein. Wann es genau ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Es soll aber an einem Sonntag um 20.15 Uhr zur sogenannten Primetime gesendet werden.

Die Pfahlbauten

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind zugleich Freilichtmuseum und Forschungsinstitut. Dort werden Originalfunde aber auch Rekonstruktion eines Dorfausschnittes in rund 300 Metern Entfernung zum Original gezeigt. Wegen der guten Erhaltung von Alltagsgegenständen gelten die Pfahlbauten als die Pyramiden Deutschlands und der Schweiz. Das Pfahlbaumuseum wurde 1922 gegründet und damit am 1. August dieses Jahres bereits 95 Jahre alt. 2011 wurden die „Prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen“ von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Jährlich zählt das Pfahlbaumuseum rund 300 000 Besucher, darunter 100 000 Schüler. Seit seiner Gründung besichtigten es rund 14,5 Millionen Menschen.

Die Öffnungszeiten sind in der Sommersaison von April bis September von 9 bis 18.30 Uhr sowie von Oktober bis 5. November von 9 bis 17 Uhr. Das Museum ist weitgehend barrierefrei und mit Kinderwagen zugänglich. Es können Museumsführer in Braille-Schrift ausgeliehen werden. Die Pfahlbauten wurden in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge vom Landeswettbewerb „Familien-Ferien Baden-Württemberg“ als familienfreundliche Einrichtung ausgezeichnet.